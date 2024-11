Thanh Hoa

Un homme placé en détention provisoire pour abus des droits de liberté et de démocratie

La Police du district de Nhu Xuân, province de Thanh Hoa (Centre), a engagé des poursuites et placé en détention provisoire Bùi Van Tuân, né en 1983, pour "abus des droits de liberté et de démocratie pour porter atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légitimes d'organisations et et d'individus".

Photo : BTH/CVN

Auparavant, les 1er et 7 septembre 2024, Bùi Van Tuân, résidant dans la commune de Binh Luong, district de Nhu Xuân, avait utilisé son compte Facebook intitulé "Tuân Dung" pour diffuser en direct des propos injurieux et des déclarations erronées et déformées, visant à porter atteinte à la réputation et à l'intégrité de plusieurs hauts responsables du Parti et de l'État du district de Nhu Xuân.

De plus, Bùi Van Tuân aurait incité un nombre important de personnes à entraver le fonctionnement des agences et organisations lors de la construction d'ouvrages dans le district de Nhu Xuân.

Après avoir reçu des informations concernant ces incidents, les forces de l'ordre ont rapidement procédé à la vérification des faits et à la collecte des preuves nécessaires.

Compte tenu de la nature et de l'ampleur des infractions commises par Bùi Van Tuân, l'agence d'enquête de la Police du district de Nhu Xuân a engagé des poursuites et placé Bùi Van Tuân en détention provisoire pour "abus des droits de liberté et de démocratie pour porter atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légitimes d'organisations et et d'individus", conformément à l'alinéa 2 de l'Article 331 du Code pénal.

VNA/CVN