Le Vietnam s’attèle à assurer sa sécurité énergétique

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé le 20 août la Résolution N°70 du Politburo sur la garantie de la sécurité énergétique nationale d’ici 2030 et vision à l’horizon 2045. Elle prévoit notammentle développement d’un marché compétitif, transparent et efficace.

La Résolution N°70 demande de garantir fermement la sécurité énergétique nationale, de fournir un approvisionnement suffisant, stable et de qualité, de réduire les émissions pour le développement socio-économique, d’assurer la défense et la sécurité nationales, d’améliorer la vie de la population et de protéger l’environnement. Elle préconise également de réaliser progressivement la transition énergétique pour répondre aux exigences de développement du pays et aux engagements internationaux.

Photo : VNA/CVN

En vertu du texte, le Politburo du Parti a fixé comme objectif que l’approvisionnement total en énergie primaire du Vietnam atteigne environ 150 à 170 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) d’ici 2030.

Mesures essentielles

La capacité totale de production d’électricité sera estimée à environ 183 à 236 GW, tandis que la production totale d’électricité atteindra environ 560 à 624 milliards de kWh. Les énergies renouvelables devraient représenter environ 25% à 30% de l’approvisionnement total en énergie primaire. La consommation finale d’énergie est estimée à environ 120 à 130 millions de TEP.

Les raffineries de pétrole devront répondre à au moins 70% de la demande intérieure en essence. Le ratio d’économie d’énergie sur la consommation totale d’énergie finale est d’environ 8% à 10%. La réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités énergétiques par rapport au scénario de statu quo est d’environ 15 à 35%.

Selon la résolution, le Politburo a également fixé comme objectif de garantir fermement la sécurité énergétique nationale et un marché de l’énergie sain, compétitif, juste, transparent et efficace, compatible avec l’économie de marché à orientation socialiste. Le secteur de l’énergie devra se développer de manière synchrone et durable, utiliser efficacement les ressources, protéger l’environnement, réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique. La qualité des ressources humaines, le niveau scientifique et technologique et la capacité de gestion du secteur devront atteindre le même niveau que ceux des pays industrialisés modernes.

La résolution définit sept tâches et solutions principales, notamment le renforcement de la direction du Parti, de la gestion de l’État et de la participation de l’ensemble du système politique et du peuple à la garantie de la sécurité énergétique. Elle préconise de perfectionner et de transformer les institutions et les politiques pour en faire des atouts compétitifs, des bases solides et des forces motrices puissantes pour le développement énergétique, ainsi que de développer l’approvisionnement et les infrastructures énergétiques pour garantir la sécurité et satisfaire les besoins de croissance.

Le texte prévoit de promouvoir les économies d’énergie, la protection de l’environnement, la réponse au changement climatique et de mettre en œuvre avec flexibilité les engagements internationaux en matière de réduction des émissions. Il demande également d’établir des mesures de gouvernance et de réponse aux risques. Il insiste sur la mobilisation de toutes les ressources sociales, en encourageant fortement le secteur privé à participer au développement énergétique, et à créer des percées dans la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la formation des ressources humaines dans le secteur de l’énergie.

Axes stratégiques

Photo : VNA/CVN

La résolution invite à renforcer la coopération internationale, contribuant à promouvoir un développement rapide et durable du secteur de l’énergie et à garantir la sécurité énergétique nationale. Celle-ci est devenue une priorité politique absolue pour le Vietnam, qui mise sur une croissance économique rapide. Pour relever ce défi, le pays a identifié trois axes stratégiques :moderniser la gouvernance des entreprises ; accélérer la transformation numérique et l’innovation ; et rénover en profondeur son réseau électrique.

L’objectif est clair : garantir un approvisionnement suffisant en électricité pour soutenir une croissance économique ambitieuse, tout en préparant le pays à une industrialisation et une modernisation accélérées. Cette double exigence impose de développer de nouvelles capacités de production, en privilégiant les sources d’énergies de base, vertes et durables.

Pour faire face à une demande d’électricité appelée à croître de plus de 11%, le secteur doit élaborer des scénarios d’approvisionnement tout en modernisant sa gouvernance pour atteindre les standards internationaux. L’innovation et la transformation numérique sont d’ailleurs considérées comme des moteurs essentiels de cette modernisation.

Thê Linh/CVN



