Décisions sur les nomination et promotions au sein de l’Armée populaire du Vietnam

Le président de la République, Luong Cuong, également président du Conseil de la défense et de la sécurité et commandant en chef des forces armées, a présidé, le 4 novembre à Hanoï, la cérémonie officielle de remise de la décision de nomination du chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, ainsi que des décisions de promotion aux grades de général d’armée et de général de corps d’armée, pour trois officiers supérieurs de haut rang.

Au nom du président de la République, Nguyên Hoàng Anh, vice-chef du Bureau présidentiel, a annoncé la décision de nomination de Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de la mobilisation des masses, au poste de chef du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, ainsi que sa promotion du grade de général de corps d’armée au grade de général d’armée.

Il a également annoncé les décisions de promotion du grade de général de division au grade de général de corps d’armée pour Nguyên Van Gau et Lê Duc Thai, tous deux membres du Comité central du Parti et vice-ministres de la Défense.

Prenant la parole, le président Luong Cuong a souligné que ces décisions représentaient une marque de reconnaissance du Parti, de l’État, de la Commission militaire centrale et du peuple pour les contributions remarquables de ces officiers à la cause de la construction et de la défense de la Patrie.

Dans cette conjoncture complexe marquée par de multiples défis, le président a appelé les officiers nouvellement promus à continuer de promouvoir les traditions héroïques de l’Armée populaire du Vietnam, à demeurer fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple, et à faire preuve d’intégrité, de discipline et de créativité dans l’accomplissement de leurs fonctions.

En réponse, le général Nguyên Trong Nghia a exprimé sa profonde gratitude envers le Parti et l’État pour leur confiance, affirmant sa détermination à remplir pleinement les missions confiées et à se montrer digne de la confiance du Parti, de l’État et du peuple vietnamien.

