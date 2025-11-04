Création du Portail électronique du Comité national de pilotage de la défense civile

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité national de pilotage de la défense civile, a signé le 3 novembre 2025 la Décision N°164/QD-BCD portant création du Portail électronique de ce Comité.

Photo : VNA/CVN

Selon cette décision, le Portail électronique du Comité national de pilotage de la défense civile est son canal officiel d’information en ligne, relevant du Bureau du Comité national de pilotage de la défense civile, chargé de servir les activités de défense civile à l’échelle nationale.

Le Portail a pour mission de publier et de fournir des informations relatives à la direction et à la gestion des activités de prévention, de réponse et de remédiation aux incidents, catastrophes naturelles, désastres, épidémies et problèmes environnementaux, destinées aux organismes, organisations et particuliers, tant au niveau national qu’international. Il vise également à promouvoir la diffusion du droit, des connaissances et des compétences en matière de défense civile au sein de la société.

Le nom de domaine officiel du Portail est : https://ptdsqg.gov.vn

Le ministère de la Défense est chargé de la construction, de la gestion et de l'exploitation du portail d'information électronique du Comité national de pilotage de la défense civile.

VNA/CVN