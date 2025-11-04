Des responsables australiens saluent le partenariat stratégique global avec le Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a rencontré le 3 novembre à Canberra, les membres fondateurs du Groupe parlementaire d'amitié Australie - Vietnam du 48ᵉ Parlement d'Australie (Mandat 2025-2028), réunissant des sénateurs et députés du Parti travailliste au pouvoir et de la coalition d'opposition.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur a chaleureusement remercié Sharon Claydon, vice-présidente de la Chambre des représentants, pour avoir accepté de poursuivre la présidence du groupe. Il a exprimé le souhait que le Groupe parlementaire d'amitié Australie - Vietnam s'élargisse rapidement et devienne l'un des plus importants du Parlement australien, contribuant activement à renforcer les liens entre les deux organes législatifs et entre les deux nations.

Il a également souligné le rôle essentiel de la communauté vietnamienne en Australie - forte de plus de 350.000 personnes - et de ses associations actives, telles que l'Association des entrepreneurs vietnamiens, l'Association des intellectuels et experts vietnamiens ainsi que les unions d'étudiants présentes dans la plupart des États.

Sharon Claydon a salué la dynamique du partenariat stratégique global, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme, de l'éducation et des échanges entre les peuples. Elle a affirmé son intention de renforcer le groupe d'amitié en y intégrant de nouveaux membres et a exprimé son souhait d'intensifier les échanges, en accueillant des délégations vietnamiennes et en menant prochainement une visite au Vietnam.

Sharon Claydon s'est également dite intéressée par les réformes administratives et les efforts de développement socio-économique du Vietnam.

De son côté, le sénateur Andrew McLachlan, nouveau vice-président du groupe, s'est dit honoré d'assumer cette fonction. Il a mis en avant le développement des relations entre l'État d'Australie - Méridionale et le Vietnam, devenu le sixième marché d'exportation de l'État, accueillant environ 3.000 étudiants vietnamiens et plusieurs personnalités issues de la diaspora.

Les parlementaires présents ont estimé que le potentiel de coopération entre les deux pays restait considérable et exprimé leur volonté de contribuer activement au renforcement de l'amitié et de la coopération bilatérales, notamment entre les deux organes législatifs.

VNA/CVN