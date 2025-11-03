Renforcer la coopération entre le Kansai et les localités vietnamiennes

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a reçu, le 3 novembre à Hanoï, une délégation de l’Association d’amitié Japon - Vietnam de la région du Kansai, conduite par son président Nishimura Teiichi, en visite de travail au Vietnam à l’occasion du 30ᵉ anniversaire de la fondation de l’Association.

Pham Minh Chinh a salué le développement vigoureux du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon dans tous les domaines, notant un haut niveau de confiance politique. Le Japon demeure le premier bailleur d’aide publique au développement (APD) du Vietnam, avec environ 23 milliards de dollars cumulés jusqu’à la fin de l’exercice 2024. Il figure également parmi les trois plus grands investisseurs, et constitue le quatrième partenaire commercial et touristique du Vietnam, avec un volume d’échanges commerciaux atteignant 48,18 milliards de dollars.

Soulignant le rôle crucial de la région du Kansai, le chef du gouvernement vietnamien a précisé que les investissements de ses entreprises représentent 30% du total des capitaux japonais au Vietnam, et que le commerce bilatéral équivaut à environ 25% de l’ensemble des échanges entre les deux pays. Le Kansai entretient déjà des relations d’amitié et de coopération avec une dizaine de localités vietnamiennes.

Le Premier ministre a exhorté l’Association d’amitié Japon - Vietnam du Kansai et son président Nishimura Teiichi à continuer de promouvoir le partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a appelé les entreprises japonaises en général, et celles de la région du Kansai en particulier, à renforcer leurs investissements au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien est prêt à créer les meilleures conditions possibles pour que les entreprises japonaises investissent et opèrent avec succès au Vietnam, a déclaré Pham Minh Chinh, avant de proposer à l’Association de renforcer la coopération avec la partie vietnamienne dans les domaines de la science, de la technologie et de la formation des ressources humaines qualifiées.

Pour sa part, Nishimura Teiichi a réaffirmé le rôle actif de l’Association depuis sa création, notamment en soutenant l’établissement du Consulat général du Vietnam à Osaka et en encourageant les investissements japonais. Il s’est engagé à continuer de promouvoir le potentiel d’investissement du Vietnam auprès des partenaires japonais.

