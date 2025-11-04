Nguyên Duy Ngoc nommé secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï

Le 4 novembre, le Comité du Parti de Hanoï a tenu une conférence pour annoncer la décision du Bureau politique concernant le personnel, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Selon cette décision, Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et président de la Commission centrale de contrôle du Parti, a été relevé de ses fonctions au sein du Secrétariat du XIIIe mandat pour être affecté et nommé membre du Comité et du Comité permanent du Parti de Hanoï, et assumer la fonction de secrétaire du Comité du Parti municipal pour le mandat 2025-2030.

Le secrétaire général Tô Lâm a remis la décision et félicité Nguyên Duy Ngoc pour la confiance que le Comité central lui accorde. Il a souligné qu'il s'agit là d'un honneur et d'une responsabilité majeure, témoignant de la confiance du Parti et des attentes du peuple. Ancien cadre de la Police de Hanoï, Nguyên Duy Ngoc possède une solide expérience pratique et a contribué activement, de concert avec la permanence du Bureau politique, à la direction de la mise en œuvre réussie des objectifs socio-économiques nationaux.

Tô Lâm a exprimé sa conviction que, fort de sa connaissance approfondie de la capitale, Nguyên Duy Ngoc saura unir le Comité permanent pour accomplir les résolutions du XVIIIe Congrès de l'organisation du Parti de Hanoï et assurer la stabilité politique, la sécurité et l'ordre social, contribuant ainsi à la réussite du XIVe Congrès national du Parti.

Pour sa part, le nouveau secrétaire du Comité municipal du Parti a affirmé sa détermination à consacrer toute son énergie et son intelligence au service du Parti et du peuple, pour bâtir et développer la capitale.

VNA/CVN