Décisions de promotion à quatre officiers supérieurs de l’Armée et de la Police

Le 1 er août après-midi, au Palais présidentiel, le président de la République et commandant en chef des forces armées, Luong Cuong, a présidé une cérémonie de remise des décisions portant élévation au grade supérieur pour quatre officiers généraux de l’Armée populaire du Vietnam et de la Police populaire.

>> Décision présidentielle de promotion pour des officiers militaires et de la police

>> Remise de décisions présidentielles à trois officiers déployés auprès de la FISNUA

>> Le chef du Parti exprime sa gratitude aux anciens révolutionnaires et héros de guerre

Photo : VNA/CVN

Au nom du président, Pham Thanh Hà, chef adjoint du Bureau présidentiel, a annoncé la décision portant élévation du grade de général de corps d'armée pour le général de division Tô Ân Xô, assistant du secrétaire général du Parti, chargé du Bureau du secrétaire général.

Trois autres décisions sur la promotion au même grade de général de corps d'armée ont été remises aux généraux de divisions Thai Đai Ngoc, membre du Comité central du Parti, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, Pham Truong Son, également chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam et Truong Thiên Tô, vice-président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.

S’exprimant à cette occasion, Luong Cuong a félicité les nouveaux promus, soulignant que ces décisions reflétaient la reconnaissance de leurs efforts, leurs engagements et leurs contributions remarquables. Il s’agit aussi d’un témoignage de la confiance accordée par le Parti, l’État, la Commission militaire centrale et la Direction centrale de la Police à ces officiers.

Photo : VNA/CVN

Il a salué ces personnes promues comme des officiers exemplaires, bien formés, ayant fait leurs preuves dans de nombreuses fonctions importantes. Il les a exhortés à continuer d’honorer la tradition glorieuse de l’Armée et de la Police populaires, à rester absolument fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple, à renforcer leur formation idéologique, leur discipline morale et leur engagement révolutionnaire.

Au nom des officiers promus, le nouveau général de corps d’armée Thai Đai Ngoc a exprimé son émotion et sa gratitude envers le Parti, l’État et le peuple pour leur soutien constant à l’égard des forces armées. Il a déclaré que cette promotion était non seulement un grand honneur personnel, mais aussi celui de l’ensemble des cadres et soldats.

Il a réaffirmé son engagement à rester fidèle au Parti, au Patrie et au peuple, à préserver l'éthique révolutionnaire, à remplir les devoirs d'un général tels qu'enseignés par l'Oncle Hô (Président Hô Chi Minh) ; de continuer à promouvoir les glorieuses traditions de l'héroïque Armée populaire et de la Police populaire dans la cause de la construction et de la défense de la Patrie.

VNA/CVN