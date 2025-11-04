L’immobilier profite du modèle d'administration locale à deux niveaux

Le modèle d'administration locale à deux niveaux et la fusion des unités administratives provoquent d'importants changements, notamment sur le marché immobilier, qui devrait bénéficier d'une plus grande transparence et de la levée des "goulots d'étranglement" administratifs.

À Hanoï, plus de trois mois après la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux, les procédures de libération du foncier connaissent des avancées notables. La proximité avec les habitants et la décentralisation accrue permettent aux autorités locales de mieux gérer les situations concrètes. Depuis l'entrée en vigueur du décret 151/2025/ND-CP, davantage de pouvoirs ont été délégués aux communes et aux quartiers pour accélérer les procédures d'acquisition foncière, d'indemnisation et de réinstallation. Plusieurs localités passent ainsi d'une posture d'attente à une dynamique proactive de planification, de dialogue et de mise en œuvre.

Selon Lê Thanh Tùng, vice-président du Comité populaire de la commune d'Ung Hoà, la commune a déjà pris 230 décisions de récupération foncière et remis des milliers de mètres carrés de terrains prêts à bâtir. Cette autonomie favorise la rapidité et la flexibilité dans la résolution des difficultés locales, souligne-t-il.

De nombreuses localités dans le pays ont également accéléré la mise en œuvre de projets dès l'entrée en fonction du modèle d'administration locale à deux niveaux. À Phuc Tho (Hanoï), le groupe SGO, après avoir rempli ses obligations financières, a lancé la construction et achevé le projet SGO La Porta Phuc Tho, réalisé sur un terrain de 4,5 ha remportés aux enchères, respectant pleinement ses engagements vis-à-vis du Comité populaire de Hanoï.

Les experts estiment que ce modèle, déployé à l'échelle nationale depuis le 1er juillet 2025, ne se limite pas à rationaliser l'appareil administratif : il constitue un tournant majeur dans la réforme des procédures, en particulier dans les grandes villes.

Nguyên Van Dinh, vice-président de l'Association de l'immobilier du Vietnam, qualifie cette évolution de percée dans la réforme administrative. Les autorités de base ont su rapidement s'adapter et remplir efficacement leurs nouvelles missions, renforçant la confiance des investisseurs.

Le succès du modèle dépendra de la clarté des directives, des compétences locales et de la cohérence du cadre juridique. La coordination entre l'administration, les entreprises et la population sera essentielle pour garantir une gouvernance moderne, transparente et durable.

