Vietnam - Laos : les ministères de la Police promeuvent davantage la coopération

Le général de corps d’armée Trân Quôc To, vice-ministre de la Police, a rendu une visite de courtoisie au général Vilay Lakhamhong, vice-Premier ministre lao et ministre de la Police, le 9 octobre, en marge des 45 e et 46 e Sommets de l’ASEAN en cours à Vientiane au Laos.

Le général de corps d’armée Trân Quôc To a affirmé qu'au cours des dernières décennies, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale ont continué à se consolider et à se développer constamment, être portées à une nouvelle hauteur, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Il a également souligné le rôle particulièrement important des deux ministères de la Police des deux pays dans le domaine de la garantie de la sécurité nationale et du maintien de l'ordre et de la sécurité sociaux.

De son côté, le vice-Premier ministre et ministre de la Police du Laos, Vilay Lakhamphong, a hautement apprécié la coopération entre les deux pays en général et ces deux ministères en particulier, ainsi que le grand soutien du ministère vietnamien de la Police dans la mise en œuvre des projets de coopération en matière de formation politique pour la police populaire lao ces derniers temps.

Il a proposé aux forces de police des deux pays continuent à promouvoir une coopération intégrale pour répondre aux exigences et aux tâches de la nouvelle situation, dans l'intérêt des deux peuples.

VNA/CVN