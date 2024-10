Le Vietnam prend en haute considération les relations avec le Laos

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 8 octobre à Vientiane le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos Thongloun Sisoulith, à l'occasion de sa participation aux 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN.

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre son homologue lao Sonexay Siphandone

>> Le PM Pham Minh Chinh visite la société Star Telecom (Unitel) au Laos

>> Le PM vietnamien rencontre le président de l'Assemblée nationale lao à Vientiane

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens accordaient toujours la plus haute priorité à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale avec le Laos. Il a affirmé demander aux ministères, branches et localités vietnamiens de se coordonner étroitement avec leurs homologues lao afin de bien mettre en œuvre les accords de haut niveau conclus entre les deux pays, y compris la Déclaration commune Vietnam - Laos signée lors de la visite d'État du secrétaire général du Parti et président lao Thongloun Sisoulith au Vietnam en septembre dernier.

Thongloun Sisoulith, pour sa part, a apprécié l'aide précieuse du Vietnam au Laos pour l’aider à surmonter rapidement les conséquences des inondations et aussi durant son mandat de présidence de l’ASEAN, tout en affirmant que le succès du Laos résultait des contributions importantes du Vietnam.

Thongloun Sisoulith et Pham Minh Chinh ont convenu que dans les temps à venir, les deux parties devraient se concentrer sur la mise en œuvre efficace les accords de coopération signés entre les deux pays ; renforcer davantage la connexion entre les deux économies Vietnam - Laos et entre les trois économies Vietnam - Laos - Cambodge ; continuer à échanger régulièrement des expériences et des informations, à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et régionaux, notamment au sein de l'ASEAN, des Nations unies et des mécanismes sous-régionaux.

VNA/CVN