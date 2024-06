Le Vietnam et les États-Unis peuvent coopérer en matière de gestion pénitentiaire

Le Vietnam et les États-Unis ont largement la possibilité de travailler ensemble dans le domaine de la gestion pénitentiaire, ainsi que d’étudier et de mener des activités de coopération spécifiques, a déclaré en mardi 25 juin le vice-ministre vietnamien de la Police, Nguyên Van Long.

Photo : Kiêu Trang/VNA/CVN

Lors d’une séance de travail avec le Bureau fédéral américain des prisons (BOP) dans le cadre de son voyage de travail dans le pays pour participer au quatrième sommet des chefs de police des Nations unies, du 26 au 28 juin, il a informé la partie américaine de la gestion des prisonniers de citoyenneté américaine au Vietnam ainsi que les politiques qui les concernent.

Il a demandé à la partie américaine de renforcer les échanges de délégations pour partager leurs expériences dans l’exécution des peines pénales et de fournir une assistance juridique dans les affaires pénales au Vietnam, y compris le transfert des personnes condamnées.

Le vice-ministre vietnamien a également suggéré au BOP d’organiser des programmes de formation couvrant l’exécution des peines pénales, la gestion pénitentiaire et l’éducation pénitentiaire pour les agents du ministère de la Police, ajoutant que les deux parties devraient étudier, négocier et signer des protocoles d’accord de coopération professionnelle, créant ainsi une base juridique pour promouvoir les activités de coopération de manière pratique et efficace.

Il profité de l’occasion pour inviter le directeur adjoint par intérim de la Division des programmes correctionnels du BOP, Shane Salem, et d’autres responsables du BOP à effectuer une visite de travail au Vietnam dans les prochains jours.

Le responsable américain a pour sa part déclaré qu’il était d’accord avec les recommandations du vice-ministre vietnamien qui devraient être documentées afin que le BOP puisse promouvoir les domaines d’intérêt mutuel.

VNA/CVN