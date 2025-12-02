L’air froid glisse vers le Nord, de fortes pluies sont à l’approche dans le Centre

Une nouvelle masse d’air froid venant du sud devrait apporter une nouvelle vague de froid dans le Nord, tandis que de fortes pluies sont à prévoir dans le Centre, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Dans le Nord du pays, le ciel sera généralement nuageux, sans pluie nocturne. Un brouillard localisé est possible en début de matinée, suivi d’un temps ensoleillé en journée. Les températures minimales nocturnes dans les zones montagneuses devraient se situer entre 11 et 14°C.

À Hanoï, le ciel sera nuageux avec des averses éparses durant la nuit et en début de matinée. Le temps s’éclaircira vers midi et dans l’après-midi. Les températures minimales oscilleront entre 18 et 20°C. Un refroidissement est attendu à partir de la nuit du 3 décembre.

Au cours des 12 à 36 prochaines heures, la masse d’air froid devrait affecter le Nord-Est, le Centre-Nord et certaines parties du Nord-Ouest, avant de s’étendre au reste du Nord-Ouest et à certaines parties centrales du Centre. Les vents de nord-est atteindront force 3 (vent faible), et force 4 à 5 (vent modéré à assez fort) sur les zones côtières.

À partir de la nuit du 3 décembre, le Nord et le Centre-Nord connaîtront un refroidissement important, certaines zones montagneuses du Nord étant confrontées à un froid intense.

Les températures minimales devraient osciller entre 15 et 18°C dans le Nord et le Centre-Nord du pays, entre 13 et 15°C dans les régions montagneuses, et descendre en dessous de 11°C en haute altitude.

En raison du renforcement de l’air froid, combiné à des perturbations d’altitude d’origine est, des pluies modérées à fortes sont prévues du 2 décembre au 5 décembre dans la région allant de Quang Tri à Dà Nang, dans l’est des provinces de Quang Ngai à Dak Lak, et à Khanh Hoà.

Il est conseillé aux résidents et aux visiteurs de se munir de parapluies ou d’imperméables, car les conditions météorologiques peuvent changer brusquement.

De fortes pluies pourraient provoquer des inondations dans les zones basses, des crues soudaines des petits cours d’eau et des glissements de terrain. Les résidents sont invités à suivre attentivement les prévisions météorologiques officielles et les consignes locales afin de minimiser les risques liés aux intempéries.

VNA/CVN