Le typhon Koto s’affaiblit mais reste menaçant, le bilan des inondations s’alourdit

Les inondations survenues dans le Centre et les Hauts Plateaux du Vietnam avaient causé, au matin du 29 novembre, au moins 108 morts et disparus, selon le Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes naturelles. Parallèlement, le typhon Koto se déplace lentement et s’affaiblit en Mer Orientale.

Le dernier bilan des dégâts causés par les inondations dans les provinces et villes des Hauts Plateaux du Centre, inchangé par rapport au matin du 28 novembre, recense 98 morts (1 à Quang Tri, 2 à Huê, 2 à Dà Nang, 3 à Gia Lai, 63 à Dak Lak, 22 à Khanh Hoa et 5 à Lâm Dông) ; 10 disparu (2 à Dà Nang et 8 à Dak Lak).

Photo : NCHMF

Au total, 51.807 ha de rizières et de cultures maraîchères, 39.034 ha d’autres cultures, 373 ha d’aquaculture et 100.470 cages aquacoles ont été endommagés.

963 maisons se sont effondrées, soit 537 de plus que le matin du 28 novembre ; 3.390 maisons ont été endommagées, soit 1.311 de plus, 944.975 animaux ont été tués ou emportés par les eaux.

Le 29 novembre au matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté les opérations de secours à Dak Lak et a tenu une réunion en présentiel et en ligne avec les représentants des provinces de Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lâm Dông sur le règlement des conséquences des inondations.

Koto s'affaiblit mais reste puissant

Le 29 novembre, le centre de Koto, la 15e tempête de l’année, se situait dans la partie nord-ouest de la Mer Orientale. Les vents soutenus maximums près du centre atteignaient 75 à 102 km/h, avec des pointes à 134-149 km/h, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le typhon se déplace vers le nord à environ 5 km/h. Les prévisions indiquent que dans les prochaines 24 heures, et jusqu’à 10h00 le 30 novembre, le typhon continuera de se déplacer vers le nord à une vitesse réduite d’environ 3 km/h. Son centre restera dans la partie nord-ouest de la Mer Orientale centrale, à environ 310 km au large des côtes orientales des provinces de Gia Lai et Dak Lak.

L’intensité des vents se maintiendra entre 75 à 102 km/h, avec des rafales entre 134 et 149 km/h, ce qui représente un risque de catastrophe 3 sur une échelle de 5, caractérisée par des conditions météorologiques extrêmement violentes et destructrices.

Le 1er décembre à 10 h, le typhon devrait se déplacer vers l’ouest et s’affaiblir légèrement, se déplaçant à environ 2 km/h. Sa position et sa distance par rapport aux côtes resteront globalement inchangées, à environ 310 km à l’est de Gia Lai et Dak Lak. L’intensité des vents diminuera pour atteindre 75 à 102 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 134 à 149 km/h.

Le 2 décembre à 10 h, le typhon se dirigera vers le sud-ouest à une vitesse de 3 à 5 km/h, se situant dans le centre-nord-ouest de la mer Orientale, à environ 250 km à l’est de Gia Lai - Dak Lak. L’intensité des vents faiblira pour atteindre 62 à 74 km/h, avec des rafales de 89 à 102 km/h.

Photo : NCHMF

Au cours des 72 à 120 heures suivantes, le typhon devrait se déplacer lentement vers l’ouest-sud-ouest à environ 5 km/h et continuer de s’affaiblir. Une mer agitée est attendue et il est fortement conseillé aux navires d’éviter les zones dangereuses.

Dans le centre-nord-ouest de la Mer Orientale, les vents atteignent 50 à 61 km/h, se renforçant à 75 à 102 km/h près du centre du typhon, avec des rafales de 118 à 149 km/h.

Les vagues atteindront 3 à 5 m de haut, 6 à 8 m près du centre, provoquant une mer très agitée. Au large des provinces de Gia Lai à Khanh Hoa, des vents soufflant à 39 à 49 km/h sont également signalés, pouvant atteindre 50 à 61 km/h avec des rafales de 75 à 102 km/h, et des vagues de 4 à 6 m.

Formation d’une dépression tropicale rare

Le 28 novembre dans l'après-midi, une dépression tropicale s’est formée près de la Malaisie et devrait se déplacer vers la Mer Orientale dans les prochaines heures. Le directeur du NCHMF, Mai Van Khiêm, a déclaré qu’il s’agissait d’un phénomène météorologique extrêmement rare, voire sans précédent.

Outre le typhon Koto au centre de la Mer Orientale, une dépression tropicale s’est formée dans les eaux orientales de la Malaisie l’après-midi du 28 novembre. Ce système est issu du typhon Senyar, qui se déplaçait de l’océan Indien vers le nord-ouest du Pacifique en traversant la Malaisie, a-t-il expliqué.

Depuis 1951, quelques dépressions tropicales se sont formées à des latitudes inférieures à 5,0°N. Cependant, la plupart se sont déplacées vers l’ouest plutôt que vers l’est. Par conséquent, la formation d’une dépression à basse latitude et son déplacement vers l’est, comme observé actuellement près de l’est de la Malaisie, sont extrêmement rares, voire sans précédent. Toutefois, la probabilité qu’elle ait un impact direct sur le sud du continent est faible, a-t-il analysé.

Les métérologues indiquent que la circulation de la dépression engendre principalement des vents forts sur les eaux occidentales du sud de la Mer Orientale, notamment à l’ouest de l’archipel de Truong Sa (Spratleys) et à l’est, entre les provinces de Lâm Dông et Cà Mau.

Il est conseillé aux navires naviguant dans ces zones de se mettre immédiatement à l’abri et d’éviter les zones dangereuses en raison des risques d’orages, de tourbillons, de vents violents et de fortes vagues.

VNA/CVN