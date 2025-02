Hanoï

Dans la mêlée de la fête de lutte traditionnelle du village de Triêu Khuc

Photo : Dào Hông Son/CVN

Chaque année, la fête printanière du village de Triêu Khuc a lieu du 9e au 12e jour du premier mois lunaire, avec diverses activités culturelles et sportives. L’une des activités les plus marquantes est la fête de lutte traditionnelle.

Cette année, la fête de lutte traditionnelle du village de Triêu Khuc a été organisée le 8 février (soit le 11e jour du premier mois lunaire) devant la cour de la maison communale. Elle a attiré non seulement des lutteurs, mais aussi des touristes qui voulaient profiter à la fois de l’esprit martial et de l’ambiance festive.

Les combats de lutte sont divisés en plusieurs catégories, selon le sexe, l’âge et le niveau.

Lutteurs professionnels et amateurs

Les règles de lutte sont strictes : interdiction de porter des coups dangereux, tels que torsion et blocage des articulations, coups de tête, d’appuyer sur les points vitaux du corps humain, de saisir les cheveux, d’attaquer en dessous de la ceinture, de viser les yeux... Elles stipulent également que le lutteur qui est soulevé du sol ou retombe sur le dos est vaincu. Et un combat perdu signifie l’élimination.

La fête a vu la participation de nombreux lutteurs professionnels et amateurs de différents âges, dont des étrangers.

Photo : DHS/CVN

Parmi ceux-ci, Zakhar Dzmitrychenka, un Biélorusse, a fait forte impression en battant de nombreux autres lutteurs de poids lourds. Il a soulevé de terre le Japonais Masafumi Arikawa pour entrer en compétition avec la lutteuse vietnamienne Nguyên Thi Thanh Truc, qui pèse 130 kg. Ces combats de lutte ont attiré des millions de vues et des milliers d’interactions sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Tiktok.

Avec une hauteur de 1m 80, un corps musclé, des cheveux longs soigneusement attachés et une barbichette, Zakhar Dzmitrychenka, 29 ans, est comparé à "Thor", le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique.

De nombreux commentaires sont postés sur différents sites de réseaux sociaux : "la version Thor du concours de lutte traditionnel du village de Triêu Khuc", "soulever une personne de 130 kg comme porter un bébé".

Zakhar Dzmitrychenka a été champion lors d’un concours de lutte classique en Biélorussie. Il a remporté le titre "maître des sports" et la médaille de bronze du Championnat du monde IBWA. Il faisait également partie du Top 10 mondial U23 de lutte classique.

Photo : DHS/CVN

Actuellement, la fête de lutte traditionnelle du village de Triêu Khuc est devenue un trait culturel unique de cette localité pendant les premiers jours de printemps.

Outre le village de Triêu Khuc, il y a de nombreuses autres fêtes de lutte traditionnelle qui sont organisées aux alentours de Hanoï à l’occasion du Nouvel An lunaire, telles que la fête du village de Mai Dông (dans le quartier de Mai Dông, l’arrondissement de Hoàng Mai), celle du village de Tây Dang (dans le district de Ba Vi), ou encore celle du village de Hông Hà (dans le district de Dan Phuong).

Ces fêtes contribuent non seulement à promouvoir l’esprit sportif et martial des Vietnamiens et à préserver l’identité culturelle du pays, mais sont également des occasions pour les lutteurs professionnels ou non professionnels, nationaux ou internationaux, de rivaliser de force et de talent.

NDEL/VNA/CVN