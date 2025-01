Hanoï : "Têt Làng Viêt" à l'ancien village de Duong Lâm

Photo : VNA/CVN

Nguyên Dang Thao, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Duong Lâm, a déclaré que cet événement annuel, organisé par la cité municipale de Son Tây et la commune de Duong Lâm, vise à valoriser les monuments et le patrimoine locaux, à promouvoir le tourisme et à préserver les traditions culturelles pour les générations futures. Il s'agit également d'une occasion de faire connaître les valeurs culturelles vietnamiennes aux visiteurs internationaux, tout en attirant l'attention sur les spécialités et les sites touristiques locaux.

Cette année, le programme se déroule du 18 janvier au 16 février et propose diverses activités captivantes. Parmi elles, un marché traditionnel de Têt qui se tient sur la place du village de Mông Phu, offrant des spécialités et des produits artisanaux locaux. Un espace dédié à la culture traditionnelle du Têt propose des expériences immersives, telles que des performances artistiques, de la musique folklorique, des défilés en "áo dài" (tuniques traditionnelles) et des démonstrations de calligraphie.

Les visiteurs peuvent également s'essayer à la fabrication de produits artisanaux, comme des cerfs-volants, des figurines en pâte de riz gluant, des fleurs en papier et des souvenirs faits main. Ils ont la possibilité de participer à des métiers traditionnels en confectionnant des "bánh chưng" (gâteaux carrés de riz gluant), des "bánh tẻ" (autres types de gâteaux de riz), ainsi que des friandises locales comme des bonbons de cacahuètes ou de riz soufflé.

En outre, l'événement permet aux visiteurs de découvrir les coutumes traditionnelles du Têt, de visiter des maisons anciennes et de savourer des plats typiques de Têt préparés par les habitants de Duong Lâm, tels que le "bánh chưng", la viande rôtie ou encore le "chè kho" (un dessert traditionnel).

Des jeux folkloriques, organisés sur la place et à la porte du village de Mông Phu, complètent le programme. Ces activités incluent notamment combats de coqs, jeu de l'"ô ăn quan", cerf-volant, pêche dans des jarres et lutte. Par ailleurs, les visiteurs peuvent assister à des performances de chants traditionnels Văn, Xẩm et Chèo, de tambours...

Organisé pour la quatrième année consécutive, le programme "Têt Làng Viêt" s'inscrit dans la volonté de promouvoir les valeurs culturelles locales et, plus largement, les traditions vietnamiennes, pour les générations actuelles et futures.

VNA/CVN