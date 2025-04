Dang Luong Mô propulse le Vietnam sur la scène mondiale de la technologie

Scientifique visionnaire, professeur et passeur de culture, le Professeur Dang Luong Mô a consacré sa vie à relier innovation technologique et engagement patriotique. Son parcours exemplaire illustre le rôle crucial des intellectuels dans la modernisation du pays et le dialogue international.

“Lorsque je suis parti étudier au Japon en 1957, j’avais déjà en tête ce rêve : revenir un jour pour contribuer au développement de mon pays”, confie le Pr. Dang Luong Mô, expliquant sa décision de rentrer malgré de brillantes perspectives de carrière à l’étranger.

Spécialiste renommé dans le domaine des circuits intégrés, Dang Luong Mô - Vietnamien résidant au Japon - est reconnu comme l’un des pionniers mondiaux de la microélectronique. Avec plus de 300 publications scientifiques à son actif, il est l’auteur du célèbre “Dang Model”, un modèle de transistor intégré dans les logiciels de simulation utilisés à travers le monde.

Un pionnier vietnamien de la microélectronique

Né en 1936 à Hai Phong (Nord) et installé à Saigon dès 1954, Dang Luong Mô a d’abord étudié à l’École des ingénieurs technologiques de Saigon puis à l’Université des sciences de Saigon (aujourd’hui Université des sciences relevant de l’Université nationale du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville). Grâce à une bourse d’études, il a ensuite rejoint l’Université de Tokyo au Japon pour se spécialiser en électronique.

“À l’époque, l’électronique en était encore à ses balbutiements. J’ai donc poursuivi jusqu’au doctorat avant d’intégrer le groupe Tobisa, une référence dans le secteur”, raconte-t-il.

En 1971, il est revenu enseigner à l’Université des sciences de Saigon, où il est également devenu directeur de l’Institut national de technologie (aujourd’hui Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville relevant de l’Université nationale du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville).

Après la libération du pays, il est reparti au Japon où il a poursuivi ses recherches au Centre de R&D de Toshiba, dans un contexte où “le Japon lançait son plan national de recherche et développement en microélectronique. La communauté internationale du design de circuits intégrés avait un besoin urgent de modèle adapté pour répondre à ces défis”. C’est là qu’il conçoit, en 1979, un modèle de transistor MOSFET qui, une fois intégré au simulateur SPICE de l’Université de Californie, devient mondialement connu sous le nom de “Dang Model” - du prénom Dang.

Depuis 1980, le SPICE joue un rôle central dans le design de microélectronique, à l’échelle mondiale. Et le “Dang Model” aujourd’hui encore, fait partie des références de l’enseignement en microélectronique dans de nombreux pays.

En 1983, Dang Luong Mô est nommé Professeur et prend la tête du Département d’électronique-informatique à l’Université Hosei (Tokyo), devenant le premier Vietnamien à obtenir ce titre académique au Japon.

En 2002, il décide de rentrer une nouvelle fois au Vietnam, convaincu que le pays a besoin de scientifiques expérimentés pour se développer.

À l’Université des sciences de Hô Chi Minh-Ville, il a proposé un programme de master en microélectronique, invitant de nombreux professeurs vietnamiens et étrangers à y enseigner.

En 2005, il fonde le Centre de recherche et de formation en conception de circuits intégrés (ICDREC), à l’origine de la première puce électronique portant la mention “Made in Vietnam”. Le centre, devenu un pilier de l’industrie nationale, a formé des milliers de concepteurs aujourd’hui actifs au Vietnam et à l’international.

Un passeur entre le Vietnam et le Japon

Au-delà de ses travaux scientifiques, le Professeur Dang Luong Mô s’est aussi imposé comme un lien fort entre les universités vietnamiennes et japonaises. Il a initié des programmes de doctorat pour former les enseignants de l’Université des sciences, facilité des séjours de recherche à Hosei pour les jeunes chercheurs vietnamiens, et mobilisé le Rotary Yoneyama pour financer leurs études au Japon.

Par ailleurs, le groupe Toshiba, sensible à ses démarches, a octroyé plus de 400 bourses à des étudiants vietnamiens depuis 2005.

Il a aussi joué un rôle clé dans la coopération entre l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et l’Université de Shinshu, et favorisé l’investissement d’entreprises japonaises dans la zone de haute technologie de la ville.

Photo : VNA/CVN

Homme de culture

Passionné de culture, le professeur traduit depuis plus de 20 ans des œuvres littéraires et historiques majeures des répertoires japonais et vietnamien. Il a notamment traduit en japonais le célèbre poème narratif vietnamien Bich Câu Ky Ngô (Rencontre étrange à Bich Câu), salué par les amateurs de littérature au Japon. Cette œuvre a même été adaptée en comédie musicale sous le nom de Kigu (Rencontre étrange) et présentée à Hanoï en 1998.

Avec dix brevets et des publications citées dans des manuels universitaires américains, Dang Luong Mô est membre de l’Académie des sciences de New York depuis 1992 et membre senior de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE). Il figure aussi dans la liste de ‘’Marquis Who’s Who in the World" et a reçu le Prix d’honneur scientifique “Vinh danh nuoc Viêt” (Gloire au Vietnam).

Aujourd’hui, il s’investit dans le développement des logiciels d’intelligence artificielle et milite pour que les jeunes Vietnamiens maîtrisent ces technologies d’avenir.

Khu Hang - Dan Thanh/CVN