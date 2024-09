Dang Hoàng Giang rencontre la 1re femme d’origine vietnamienne à voyager dans l'espace

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a félicité Amanda Nguyên pour sa sélection pour voler dans l’espace à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin lors d’un lancement prévu en 2025.

Photo : VNA/CVN

Appréciant les efforts constants de Amanda Nguyên dans la défense des droits des femmes et des victimes d'abus sexuels, l'ambassadeur a mis en exergue les contributions importantes des femmes vietnamiennes au développement et à la défense du pays.

Il a souligné l'engagement du Vietnam envers l'égalité des sexes, en accordant la priorité à la création d'un environnement propice à la promotion du rôle des femmes et de leurs contributions au développement socio-économique, et en participant activement aux efforts de la communauté internationale en la matière.

Au sein des Nations unies, le Vietnam a apporté de nombreuses contributions concrètes en faveur de la protection des droits des femmes et de l'égalité des genres. Le pays entend poursuivre ses efforts dans ce domaine, particulièrement en tant que membre d'ONU Femmes pour le mandat 2025-2027, a-t-il affirmé.

L'ambassadeur a encouragé Mme Nguyên à maintenir ses liens et s'orienter vers son pays d'origine, à contribuer au renforcement de l'union nationale et à jouer un rôle de passerrelle dans le développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Amanda Nguyên a exprimé son souhait que sa future mission spatiale serait une opportunité de promouvoir l'image des femmes vietnamiennes, de renforcer les liens communautaires, et d’encourager la coopération en faveur de l'égalité des droits et de la lutte contre les violences et les abus faites aux femmes.

Photo : VNA/CVN

Née en 1991 aux États-Unis, Amanda Nguyên sera la première femme d'origine vietnamienne à participer à un vol spatial dans le cadre du projet Space for Humanity (S4H), prévu pour l'été 2025. Elle est une activiste dans la lutte contre la discrimination et les abus sexuels aux États-Unis. Ses efforts ont été reconnus par une nomination au prix Nobel de la paix en 2019 et sa désignation comme l'une des Femmes de l'année 2022 par le magazine Time. Parmi ses distinctions figurent le 24e prix Heinz pour la politique publique, le prix Nelson Mandela Changemaker, ainsi que des reconnaissances par Time 100 Next et Forbes 30 Under 30. Le magazine Foreign Policy l'a également classée parmi les 100 grands penseurs mondiaux.

VNA/CVN