Photo : VNA/CVN

Le président de l’Institut cubain d’amitié avec les peuples (ICAP), Fernando González Llort, a souligné l’importance du jour où le Président Hô Chi Minh a proclamé la Déclaration d’indépendance, fondant la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Il a affirmé que le Testament du Président Hô Chi Minh a toujours été le guide et le fondement du peuple vietnamien et du Parti communiste du Vietnam pour parvenir à un développement durable, faisant du Vietnam un pays fort avec un peuple prospère et une société équitable, démocratique et civilisée.

Fernando González Llort a exprimé sa confiance dans le fait que le Vietnam continuera à faire des pas constants vers un pays moderne, prospère et développé.

L’ambassadeur Lê Quang Long a affirmé que la Fête nationale du Vietnam a été une grande source d’encouragement pour les générations de Vietnamiens dans le développement national et l’intégration internationale au cours des 79 dernières années.

Le Testament du Président Hô Chi Minh, avec sa valeur intemporelle, influence non seulement les générations de jeunes Vietnamiens d’aujourd’hui, mais sera toujours une source d’inspiration pour qu’ils étudient et suivent son exemple moral, son idéologie et son mode de vie, a-t-il déclaré.

Le diplomate a également souligné le soutien que le Parti, l’État et le peuple cubains ont apporté au Vietnam, tant dans la lutte passée pour l’indépendance que dans l’oeuvre de rénovation.

Photo: VNA/CVN

Le 1er septembre, l’ambassade du Vietnam en Tanzanie a organisé une cérémonie pour marquer la 79e Fête nationale. L’ambassadrice Vu Thanh Huyên a souligné le succès du Vietnam au cours des dernières années et a exprimé son espoir que la communauté et les entreprises vietnamiennes continueront de promouvoir l’image du Vietnam, de sa terre et de son peuple dans le monde.

Elle a salué la solidarité de la communauté vietnamienne dans ce pays africain, exprimant son espoir que le peuple et les entreprises vietnamiens continueront à promouvoir la solidarité, à surmonter les difficultés et à s’efforcer d’obtenir davantage de réalisations, contribuant ainsi à promouvoir la bonne image de la nation et du peuple vietnamiens auprès des amis locaux et internationaux.

Dans le cadre de l’événement, des films sur l’histoire, la culture et le tourisme du Vietnam ont été projetés. Les participants ont également eu l’occasion de déguster des plats traditionnels et des spectacles artistiques du Vietnam.

Au Canada, une cérémonie de hissage du drapeau national vietnamien a eu lieu à l’hôtel de ville d’Ottawa. Dans son message, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a déclaré que la fête nationale du Vietnam occupe toujours une place particulière dans le cœur des Vietnamiens du monde entier, marquant un moment historique de leur fierté nationale.

Il a affirmé que la capitale Ottawa reconnaissait l’importance de célébrer, ce qui consiste à honorer l’esprit du peuple vietnamien et également à approfondir les relations amicales entre les communautés vivant ensemble dans la ville.

Des cérémonies de levée du drapeau ont également eu lieu dans plusieurs autres endroits du Canada, notamment à Charlottetown et à Toronto.

