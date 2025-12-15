"Campagne Quang Trung"

Une opération d’urgence pour aider les habitants à reconstruire après les inondations

La Région navale IV a lancé la "Campagne Quang Trung", une opération menée dans l’urgence pour aider les habitants des provinces de Khanh Hòa et de Dak Lak à reconstruire ou réparer leurs logements endommagés par les récentes pluies et crues. L’objectif est de permettre aux familles de retrouver des conditions de vie stables avant le 31 janvier 2026.

La Région navale IV, une zone militaire de la Marine vietnamienne chargée de la défense maritime dans le Centre du pays, coordonne l’ensemble de l’opération avec les commandements militaires des deux provinces.

Dans le cadre de cette campagne, elle a déployé 40 équipes de chantier, composées de 12 à 17 militaires chacune. Ces équipes regroupent des personnels qualifiés en construction, mécanique, menuiserie ainsi qu’en installation électrique ou hydraulique, et disposent de tout le matériel nécessaire.

Les militaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour évaluer les dégâts, déterminer les besoins de reconstruction ou de réparation et garantir la solidité, la sécurité et la durabilité des structures. Parallèlement, ils participent aux opérations de nettoyage et de remise en état de l’environnement après les inondations.

Pour les membres de la Région navale IV, cette campagne représente non seulement une mission, mais aussi un geste de solidarité envers la population. Elle contribue à renforcer la confiance des habitants envers les forces armées et consolide le lien armée-nation dans cette région stratégique du Centre du pays.

Texte et photos : Minh Hang - baohaiquanvietnam/CVN