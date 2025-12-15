Une opération d’urgence pour aider les habitants à reconstruire après les inondations
La Région navale IV a lancé la "Campagne Quang Trung", une opération menée dans l’urgence pour aider les habitants des provinces de Khanh Hòa et de Dak Lak à reconstruire ou réparer leurs logements endommagés par les récentes pluies et crues. L’objectif est de permettre aux familles de retrouver des conditions de vie stables avant le 31 janvier 2026.
|Les cadres et soldats de la Région navale IV lors du lancement de la "Campagne Quang Trung".
|Photo : baohaiquanvietnam/CVN
La Région navale IV, une zone militaire de la Marine vietnamienne chargée de la défense maritime dans le Centre du pays, coordonne l’ensemble de l’opération avec les commandements militaires des deux provinces.
Dans le cadre de cette campagne, elle a déployé 40 équipes de chantier, composées de 12 à 17 militaires chacune. Ces équipes regroupent des personnels qualifiés en construction, mécanique, menuiserie ainsi qu’en installation électrique ou hydraulique, et disposent de tout le matériel nécessaire.
Les militaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour évaluer les dégâts, déterminer les besoins de reconstruction ou de réparation et garantir la solidité, la sécurité et la durabilité des structures. Parallèlement, ils participent aux opérations de nettoyage et de remise en état de l’environnement après les inondations.
Pour les membres de la Région navale IV, cette campagne représente non seulement une mission, mais aussi un geste de solidarité envers la population. Elle contribue à renforcer la confiance des habitants envers les forces armées et consolide le lien armée-nation dans cette région stratégique du Centre du pays.
|Les forces de la Région navale IV nivellent le terrain pour construire une nouvelle maison pour Cao Cà Yên, né en 1967.
|Les marins collaborent avec les autorités locales et les familles pour évaluer le terrain avant la construction d’une nouvelle maison.
|Les objets de valeur sont transportés vers un endroit sûr avant le début des travaux.
|Les matériaux de construction encore utilisables sont récupérés pour la réparation ou la reconstruction des maisons.
|.De nombreux jeunes soldats se portent volontaires pour rejoindre les équipes de chantier dans le cadre de la "Campagne Quang Trung".
|Malgré la difficulté et la pénibilité des tâches, les cadres et soldats accomplissent leur mission avec enthousiasme
|Les équipes de chantier prolongent leurs heures de travail chaque jour, déterminées à achever les travaux avant la date butoire.
|Profitant du temps favorable, l’équipe de construction termine les fondations afin de passer rapidement aux étapes suivantes.
|Les effectifs mobilisés sont ajustés de manière flexible pour accélérer la construction tout en garantissant la qualité de l’ouvrage.
|Parallèlement, les cadres et soldats poursuivent le soutien aux habitants dans le nettoyage de l’environnement après les inondations.
Texte et photos : Minh Hang - baohaiquanvietnam/CVN