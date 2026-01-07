Hanoï propose de suspendre la circulation ferroviaire dans la "rue du train"

Le Comité populaire de Hanoï vient de proposer un ajustement de l’organisation du trafic ferroviaire en centre-ville, selon lequel les trains de voyageurs en provenance du Sud s’arrêteraient à la gare de Hanoï et ceux du Nord à la gare de Gia Lâm.

Le transfert des passagers entre ces deux gares serait confié aux services municipaux compétents. Cette proposition, soumise au ministère de la Construction, impliquerait l’arrêt des trains sur le tronçon reliant Hanoï à Long Biên, où se trouve la célèbre "rue du train".

Parallèlement, la ville demande le transfert, d’ici le deuxième trimestre 2026, des infrastructures ferroviaires nationales situées entre Gia Lâm et Hanoï sous son autorité. L’objectif est de réaménager et de valoriser l’espace historique et culturel autour du Vieux Quartier et de la Cité impériale de Thang Long.

Cette initiative vise à préserver et à valoriser le patrimoine historique du pont Long Biên, tout en développant des espaces culturels, touristiques et de services le long des 131 arches en pierre du viaduc ferroviaire. Hanoï coopère notamment avec l’ambassade de France au Vietnam dans le cadre d’un projet d’étude et de rénovation du pont.

La "rue du train", née en 2018 le long des voies du centre-ville, attire massivement les touristes malgré les interdictions, posant de graves problèmes de sécurité.

VNA/CVN