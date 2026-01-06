Le Vietnam enregistre un record d’arrivées touristiques internationales en 2025

En 2025, le tourisme vietnamien a enregistré une croissance remarquable avec près de 21,2 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de plus de 20,4% en glissement annuel, un niveau jamais atteint auparavant.

Cette progression confirme la forte reprise du secteur et sa contribution positive à la croissance des services et de l’économie nationale.

Pour le seul mois de décembre 2025, le Vietnam a accueilli plus de 2 millions de visiteurs étrangers, en augmentation de 15,7% sur un an.

Selon l’Office général des statistiques, le PIB du Vietnam a augmenté de 8,02% en 2025, le secteur des services progressant de 8,62%, contribuant à plus de la moitié de la croissance totale. Les recettes de l’hébergement et de la restauration ont atteint 843.100 milliards de dôngs (+14,6%), tandis que celles du voyage et du tourisme ont progressé de 20,2%, pour atteindre 93.900 milliards de dôngs.

Le directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam Nguyên Trung Khanh a souligné que cette performance place le Vietnam parmi les pays enregistrant la plus forte croissance mondiale, aux côtés du Japon, alors que la moyenne mondiale n’est que de 5%. Ce résultat s’explique par des politiques gouvernementales efficaces, la diversification des produits touristiques, l’intensification de la promotion et surtout l’assouplissement des politiques de visas. L’objectif pour 2026 est d’atteindre 25 millions de visiteurs internationaux.

Les arrivées par voie aérienne représentent plus de 84%, confirmant le rôle clé du transport aérien. L’Asie demeure le premier marché émetteur (78,6%), suivie de l’Europe. La Chine reste le premier marché, devant la République de Corée, Taïwan (Chine), les États-Unis, le Japon et l’Inde. L’Europe enregistre une croissance notable, notamment la Russie, avec une hausse spectaculaire.

Face à une concurrence mondiale accrue, le Vietnam entend poursuivre une stratégie axée sur le tourisme durable, l’amélioration de la qualité des services, la formation des ressources humaines et le développement de produits innovants tels que le tourisme vert, rural, intelligent, culturel, gastronomique et de bien-être, afin de maintenir une croissance durable et attirer des segments de clientèle à forte capacité de dépense.

VNA/CVN