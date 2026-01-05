Lung Cu organise pour la première fois le Festival des fleurs de cerisier

Les cerisiers du poste de garde-frontière de Lung Cu, dans la province de Tuyên Quang (Nord), entrent en pleine floraison, offrant un paysage poétique qui séduit de nombreux visiteurs.

Photo : Dô Dô/CVN

Chaque printemps, Tuyên Quang figure à nouveau parmi les destinations les plus prisées du Vietnam, notamment grâce à la beauté de ses fleurs saisonnières, dont les cerisiers occupent une place emblématique.

Dans le but de dynamiser le tourisme local, la commune de Lung Cu organise cette année, pour la première fois, le Festival des fleurs de cerisier du 2 au 4 janvier 2026 sur l’esplanade de la maison d’hôtes communale.

Selon Trân Duc Chung, président du Comité populaire communal de Lung Cu, le festival, placé sous le thème : "Lung Cu - carrefour des mille couleurs florales", vise à "mettre en valeur la beauté des cerisiers ainsi que les paysages naturels caractéristiques de cette région montagneuse du Nord".

L’événement entend également contribuer à la préservation et à la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles des communautés ethniques locales, tout en renforçant la promotion de Lung Cu et en attirant un nombre croissant de visiteurs.

D’après le responsable communal, Lung Cu dispose actuellement de 106 établissements d’hébergement, comprenant des maisons d’hôtes et des homestays, totalisant plus de 1.000 chambres. Dès le mois de novembre, le taux d’occupation atteignait déjà 100%.

Photo : Dô Dô/CVN

À Lung Cu, les cerisiers sont plantés le long des axes routiers, dans l’enceinte des bâtiments administratifs ainsi que sur les principaux sites touristiques.

Parmi les lieux les plus appréciés pour admirer les cerisiers en fleurs figurent notamment le poste de garde-frontière de Lung Cu, le centre administratif communal et le mât du drapeau national de Lung Cu.

Au-delà de l’observation des fleurs, le festival propose un large éventail d’activités attractives, telles que des expositions de photographies artistiques consacrées à la nature et aux habitants locaux, ainsi que des espaces de présentation et de promotion des produits typiques des régions montagneuses.

Les visiteurs peuvent également déguster de nombreuses spécialités traditionnelles de l’Extrême-Nord, dont le mèn mén, le dâu chúa, le porc braisé séché, les saucisses fumées (lap xuong), le chou cai mèo, le thang cô de bœuf et le riz gluant aux cinq couleurs.

Photo : Dô Dô/CVN

L’ambiance festive est animée par de nombreux jeux et spectacles folkloriques traditionnels, tels que le bit mat bat dê (jeu du colin-maillard), la mua khèn (danse au khèn), le danh yên, le dá lon, le tir à la corde, le bat chim, les jeux de traction à mains nues, le vannage du riz, le transport de l’eau à mains nues, ainsi que le très attendu combat traditionnel de chèvres.

À cette occasion, la commune lance également un modèle de "tourisme intelligent" et introduit un nouveau produit touristique intitulé "balade à cheval - découverte des régions montagneuses".

À l’heure actuelle, les préparatifs sont menés de manière intensive afin d’assurer le bon déroulement du festival, dans le respect des exigences en matière de sécurité, d’ordre public, de protection de l’environnement et de sécurité alimentaire.

Ngoc Hoa/CVN