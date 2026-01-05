Le Vietnam parmi les meilleures destinations hivernales au monde

Le Vietnam vient d’être classé par le magazine international Time Out parmi les 20 destinations hivernales idéales à l’échelle mondiale. Cette distinction intervient dans un contexte de forte reprise du tourisme international, alors que le secteur vietnamien s’attache à diversifier ses produits afin d’offrir des expériences attractives tout au long de l’année.

Selon Time Out, le Vietnam réunit de nombreux atouts prisés par les voyageurs en hiver : un climat clément, une grande diversité de paysages, une richesse culturelle et gastronomique affirmée, ainsi qu’un dépaysement accessible.

L’hiver vietnamien ne rime ni avec neige ni avec froid extrême, mais avec une transition douce et contrastée. Dans le Nord, la fraîcheur modérée se prête aux découvertes urbaines ainsi qu’aux explorations des régions montagneuses et des hauts plateaux. Le Centre et le Sud conservent quant à eux un climat ensoleillé et agréable, propice aux séjours balnéaires, à l’écotourisme et aux activités de plein air.

Cette diversité climatique permet aux visiteurs internationaux de vivre, au sein d’un même pays, plusieurs expériences hivernales distinctes : des brumes légères enveloppant Sa Pa (Lào Cai) et Tuyên Quang à la douceur lumineuse des plages du Centre, sans oublier l’atmosphère paisible du Delta du Mékong.

La culture et la gastronomie constituent également des atouts majeurs de la destination durant la saison hivernale. C’est la période idéale pour savourer des plats fumants tels que le pho, les bún, les différentes fondues (lẩu), les desserts chauds ou encore les infusions et thés, dont les saveurs s’accompagnent de récits culturels propres à chaque région.

Voyager au Vietnam en hiver offre en outre l’opportunité de participer aux festivals de fin d’année, de ressentir l’effervescence des préparatifs du Têt et d’observer la vie quotidienne, les pratiques spirituelles et les traditions locales - autant d’expériences que peu de destinations asiatiques parviennent à proposer de manière aussi complète au cours d’un seul séjour.

Cette reconnaissance par Time Out s’inscrit dans une dynamique de reprise et de croissance marquée du tourisme vietnamien. Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli en 2025 plus de 21,5 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 20,9% par rapport à l’année précédente, dépassant ainsi le niveau d’avant la pandémie.

Cette progression s’accompagne d’une transformation de l’écosystème touristique. Aux côtés des produits traditionnels - tourisme balnéaire et insulaire, séjours de villégiature, tourisme culturel et historique -, le secteur développe de plus en plus le tourisme vert, communautaire et expérientiel, en privilégiant des voyages porteurs de sens.

Cette stratégie contribue à façonner l’image d’un Vietnam accueillant, ouvert, de plus en plus professionnel et en phase avec les grandes tendances du tourisme durable à l’échelle mondiale.

La présence du Vietnam dans des classements de référence tels que celui de Time Out est le fruit d’un processus progressif, associant politiques publiques, qualité de l’offre touristique et expériences vécues par les visiteurs.

