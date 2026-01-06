Les cerisiers en fleurs célèbrent le printemps

Aux premiers jours de l'Année 2026, alors que la brume enveloppe le plateau et que le printemps s'installe doucement dans le Nord, les cerisiers en fleurs transforment Lung Cu (Hà Giang) et Môc Châu (Son La) en un délicat tapis rose. Ils offrent aux visiteurs une expérience printanière rare et inoubliable.

Photo : VNA/CVN

Les fleurs roses recouvrent l'entrée du poste de garde-frontière (Lung Cu, province de Tuyên Quang), créant un décor romantique qui attire de nombreux touristes. Cette zone frontalière devient une destination prisée grâce à la floraison rose éclatante des cerisiers. Le long des sentiers et juste devant la porte du poste, les fleurs s'épanouissent en abondance, créant un paysage paisible dans l'air brumeux des montagnes du Nord.

Sous la fraîcheur matinale, les cerisiers bordant les routes alentour et le poste-frontière s'épanouissent simultanément. Leurs délicates fleurs rose pâle, bien que fragiles, débordent de vie et offrent un spectacle unique, attirant une foule nombreuse venue les admirer du matin au soir.

Actuellement, la floraison éclatante du mai anh dào - une variété de cerisier sauvage - cultivée dans les villages de Thèn Pa, San Trô et Ma Le, ainsi qu'au poste-frontière, transforme les chemins et les cours des maisons en un doux paysage rose. Elle crée un écrin de verdure et une ambiance onirique dans l'air brumeux des montagnes du Nord.

Photo : VNA/CVN

Certains visiteurs remarquent que les cerisiers sauvages se trouvent dans de nombreux endroits du Nord comme Môc Châu (Son La), Sa Pa (province de Lào Cai)...

Photo : VNA/CVN

Photo : CTV/CVN

Photo : CTV/CVN

Ces magnifiques fleurs se trouvent également dans la commune de Muong Lông (province de Nghê An, Centre), la commune de Măng Ri (province de Kon Tum, Hauts plateaux du Centre) et le quartier de Xuân Truong, en périphérie de Dà Lat. Leurs bouquets de fleurs éclatantes et pleines de vie sont à leur apogée de fin décembre à fin février.

Photo : CTV/CVN

Thuy Hà/CVN