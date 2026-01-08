Le téléphérique de Hon Thom sélectionné par le NYT pour illustrer le tourisme vietnamien

Le Vietnam figure parmi les 52 destinations incontournables de 2026 selon le New York Times (NYT), l’un des quotidiens les plus lus au monde. Pour illustrer le tourisme vietnamien, son équipe éditoriale a choisi le téléphérique de Hon Thom à Phu Quôc, plutôt que des images plus traditionnelles.

>> Un nouveau "paradis" balnéaire vient d'être inauguré à l’île de Hon Thom, à Phu Quôc

Photo : sunworld.vn/CVN

Dans l’atmosphère festive des premiers jours de l’année, le New York Times a publié sa liste des "52 destinations à visiter en 2026". Inspirée par les 52 semaines de l’année, cette liste annuelle prône l’idée que "chaque semaine est un voyage".

Considérée comme une véritable cartographie des tendances touristiques mondiales, la liste des "52 destinations" permet souvent à des destinations moins connues de devenir de nouvelles stars du tourisme international après y avoir été présentées.

En sélectionnant le Vietnam pour la liste de cette année, le comité éditorial du New York Times a décrit ce pays en forme de S comme une puissance touristique en plein essor en Asie du Sud-Est.

"Puissance touristique en pleine croissance en Asie du Sud-Est, le Vietnam attire chaque année des millions de vacanciers grâce à sa gastronomie réputée, ses paysages naturels époustouflants - des montagnes aux forêts tropicales - et une histoire riche remontant au VIIe siècle avant J.-C.", a écrit le New York Times.

Par ailleurs, la présence du Vietnam dans la liste de 2026 s’explique également par "d’importants investissements dans les infrastructures touristiques, qui devraient être achevés cette année, préparant ainsi le pays à accueillir une nouvelle vague de visiteurs", a souligné le quotidien américain.

C’est peut-être cette analyse qui a conduit le New York Times à choisir le téléphérique de Hon Thom à Phu Quôc comme image illustrant le développement rapide des infrastructures touristiques vietnamiennes. Ce téléphérique à trois câbles, le plus long au monde, s’étend sur près de 8 km et offre aux visiteurs une vue imprenable sur le paysage marin tropical et paradisiaque du sud de Phu Quôc, à vol d’oiseau. CNN Travel et Lonely Planet, deux références mondiales en matière de voyages, l’ont tous deux décrit comme une expérience incontournable à Phu Quôc.

Ce n’est pas la première fois que le téléphérique de Hon Thom attire l’attention du New York Times. Dans un article paru en 2023, Patrick Scott, journaliste au New York Times, décrivait la station de téléphérique de Hon Thom comme une réplique fidèle du Colisée de Rome, et le quartier de Sunset Town comme une somptueuse cité méditerranéenne italienne avec sa tour de l’horloge, ses fontaines baroques et ses vestiges romains.

Patrick Scott considérait le téléphérique de Hon Thom et Sunset Town comme parmi les créations humaines les plus remarquables du Vietnam. Décrivant le trajet en téléphérique, il notait également que la mer en contrebas paraissait d’une clarté cristalline, rehaussée par les couleurs de centaines de barques de pêche en bois, offrant un panorama d’une beauté saisissante.

Au-delà du téléphérique de Hon Thom, Phu Quôc abrite un écosystème touristique complet, alliant loisirs et villégiature, avec des sites emblématiques et des expériences uniques qui attirent les visiteurs vietnamiens et internationaux.

L’écosystème Sun Paradise Land en est un parfait exemple : deux feux d’artifice chaque soir, 365 jours par an, à Sunset Town ; des spectacles détenteurs de records mondiaux comme "Kiss of the Sea" et "Symphony of the Sea" ; ou encore Kiss Bridge, le seul pont "sans contact" au monde, ainsi qu’un ensemble de complexes hôteliers exploités par des marques internationales, chacun proposant des thèmes créatifs uniques.

Évoquant les atouts qui ont permis au Vietnam de figurer sur la liste des destinations de 2026, le New York Times a également souligné des conditions de visa avantageuses, précisant que les citoyens de nombreux pays bénéficient d’une exemption de visa unilatérale pour se rendre au Vietnam. Dans ce contexte, Phu Quôc se distingue comme la destination la plus emblématique du Vietnam, étant la seule à appliquer une politique d’exemption de visa particulièrement favorable, autorisant des séjours jusqu’à 30 jours pour les visiteurs de toutes nationalités.

Photo : Capture d'écran/CVN

La présence du Vietnam sur la liste des "52 destinations à visiter en 2026" du New York Times, ainsi que le choix du téléphérique de Hon Thom comme symbole, ne constitue pas une simple reconnaissance passagère. Elle marque une étape importante, annonçant l’entrée du tourisme vietnamien dans une nouvelle phase d’accélération. Du riche patrimoine local aux infrastructures, produits et expériences soigneusement conçus, le Vietnam - et Phu Quôc en particulier - s’impose comme une destination de choix sur la carte du tourisme mondial.

Alors que le monde est en quête de voyages originaux, riches en émotions et profondément immersifs, la présence du Vietnam dans le New York Times en est une confirmation éclatante : ce pays en forme de S est prêt pour une nouvelle ère de développement du tourisme international.

VNA/CVN