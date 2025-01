Dà Nang mise sur ses atouts pour attirer plus de touristes en 2025

Les établissements d’hébergement de la ville côtière de Dà Nang (Centre) devraient accueillir 11,9 millions de touristes, dont 4,8 millions d’étrangers, en 2025, soit des augmentations annuelles respectives de 10% et 17%, a-t-on appris d’une récente conférence sur le plan de développement du tourisme de Dà Nang.

Selon le Service municipal du tourisme, ces chiffres permettront aux revenus touristiques de la ville de dépasser les 36.000 milliards de dôngs (1,41 milliard d'USD), en hausse de 15% par rapport à 2024 et de 49% par rapport à 2019, l’année précédant l’épidémie de COVID-19.

En tant que destination touristique populaire dans le centre du Vietnam, la ville prévoit de maintenir ses événements phares en 2025, tels que le Festival international des feux d’artifice de Dà Nang, le Festival du film asiatique de Dà Nang, une visite gastronomique, une célébration du Nouvel An et un programme de tourisme balnéaire.

Le 16e Festival international des feux d’artifice de Dà Nang, prévu du 31 mai au 12 juillet, illuminera le ciel pendant six nuits et mettra en vedette dix équipes pour la première fois.

Traits uniques

L’année dernière, la plus grande ville du Centre a accueilli environ 10,9 millions de visiteurs, générant un chiffre d’affaires de 31.000 milliards de dôngs, en hausse de 32,8% et de 22,1% par rapport à l’année précédente, dépassant les objectifs annuels de respectivement 29,3% et 10,8%.

Dà Nang compte au total 90 km de littoral et des dizaines de plages, dont la magnifique plage de My Khê. Le quartier de Ngu Hành Son (Montagne de marbre) est réputé pour être un centre d’art de la sculpture sur pierre, avec le village artisanal de Non Nuoc situé au pied de la montagne de marbre.

Les experts ont déclaré que ces avantages naturels, combinés à des infrastructures modernes, aux bons services, à la sécurité et à l’hospitalité, créent des traits uniques pour la ville.

