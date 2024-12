Dà Nang dévoile son ambition touristique pour 2025

>> Dà Nang figure parmi les meilleurs endroits à visiter en Asie en 2025

>> Un passeport culinaire pour voyager avec du goût à Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Afin d'atteindre ces objectifs, Dà Nang se concentre sur la diversification de son offre touristique, l'expansion de ses marchés et de ses liaisons aériennes, l'amélioration continue de la qualité des services, la préservation de son environnement et l'adoption de technologies numériques dans toutes les composantes de son secteur touristique...

L'ouverture prochaine de son nouveau musée, l'organisation de festivals internationaux et des investissements importants dans l'embellissement de la ville, sont tous prévus.

La ville se concentre en outre sur le marché touristique national, en mettant l'accent sur Hanoï, Hai Phong, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho. Sur le marché touristique international, Da Nang s’efforce de maintenir la croissance sur les marchés sud-coréen et taïwanais (Chine), d’accroître la promotion sur les marchés japonais, chinois et d'Asie du Sud-Est, et de mieux exploiter les marchés potentiels comme l'Inde, les États-Unis, l'Australie, le Moyen-Orient, la Russie et l'Europe de l'Est.

Dà Nang s’emploie à être une destination incontournable pour les touristes en quête de détente, les amateurs de culture, les organisateurs d'événements MICE, les golfeurs et les couples en quête d'un lieu idyllique pour leur mariage.

En 2024, Dà Nang a connu une croissance touristique exceptionnelle, avec près de 10,9 millions de visiteurs et des revenus dépassant les 31.000 milliards de dôngs.

VNA/CVN