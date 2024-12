Le Premier ministre appelle Dà Nang à accélérer sa transformation économique



La ville de Dà Nang (Centre) doit exploiter pleinement son potentiel distinctif, ses opportunités exceptionnelles et ses avantages compétitifs pour atteindre une croissance économique à deux chiffres, consolidant son rôle de pôle de croissance de la région Centre, des hauts plateaux du Centre et de la nation, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh le 21 décembre.

Le chef du gouvernement a présidé le 21 décembre la première réunion du Comité de pilotage pour la mise en œuvre de la Résolution sur la gouvernance urbaine et les mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de Dà Nang.

Il a déclaré que forte de son esprit d'innovation et de créativité, Dà Nang devrait prendre des mesures radicales pour renforcer la décentralisation et la délégation d'autorité. Cela devrait s'accompagner d'une allocation de ressources adéquates, une meilleure responsabilisation des acteurs locaux et le renforcement des capacités des agences à tous les niveaux.

Selon lui, Dà Nang doit améliorer son climat des affaires en parallèle avec le développement d'infrastructures stratégiques synchrones, fluides, pratiques, modernes et intelligentes, en mettant l'accent sur l'exploitation des espaces extérieurs, marins et souterrains.

Mécanismes et politiques véritablement ouverts

La ville a été invitée à étudier des mécanismes et des politiques véritablement ouverts adaptés aux conditions du Vietnam et aux tendances mondiales. L'accélération de la transformation numérique dans la gestion et l'investissement, portée par l'intelligence artificielle (IA) et des ressources de données complètes, est essentielle. En explorant le cloud computing et l'Internet des objets, Dà Nang pourrait créer des conditions optimales pour que ses habitants et ses entreprises prospèrent, a-t-il déclaré.

Dà Nang doit intensifier ses efforts pour devenir un hub économique majeur en Asie du Sud-Est. Pour ce faire, la ville doit, en partenariat avec les autorités centrales, accélérer la création de pôles d'innovation, de zones franches et d'un centre financier international.

Les membres du Comité directeur sont tenus de mener à bien leurs missions avec la plus grande efficacité et de soumettre des propositions concrètes aux agences concernées afin de résoudre les problèmes transversaux les plus urgents.

La Résolution, publiée le 26 juin 2024 et qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2025, présente un ensemble de mécanismes et de politiques prioritaires visant à stimuler le développement de Dà Nang. Il aborde notamment les questions de gestion financière et budgétaire, d'infrastructures, d'attraction d'investisseurs dans les secteurs stratégiques de l'innovation, de la recherche et du développement, ainsi que les domaines émergents tels que les données, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. La gestion et l'exploitation optimales des zones franches constituent également un axe majeur de cette stratégie.

