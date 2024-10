Hô Chi Minh-Ville utilise le numérique comme nouveau moteur de croissance

Les 22 et 23 octobre, le Service de l'information et de la communication, l'Association des technologies de l'information de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que d'autres partenaires ont inauguré la Semaine de la transformation numérique sur le thème "Technologie numérique - un nouveau moteur de croissance à Hô Chi Minh-Ville".

Cette semaine vise à intensifier les activités de communication et de promotion, à sensibiliser et encourager la participation des citoyens, des administrations et des entreprises à la transformation numérique. Elle offre également des opportunités de mise en relation, d'échange et de coopération entre les agences de gestion publique et les entreprises fournissant des produits et solutions technologiques, notamment les nouvelles technologies et les applications d'intelligence artificielle (IA).

L'événement comprend de nombreuses expositions, des séminaires et des rencontres d'affaires.

Le programme "Transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville" fixe pour objectif qu'à l'horizon 2025, la ville fasse partie des cinq premières localités en matière d'administration électronique, avec une économie numérique représentant 25% du PIB. D'ici 2030, Hô Chi Minh-Ville aura entièrement mis en place une plateforme de données urbaines intelligentes, facilitant le développement du gouvernement numérique, de l'économie numérique et de la société numérique, avec une large diffusion des données à travers la société.

Lâm Dinh Thang, directeur du Service municipal de l'information et de la communication, a précisé qu'entre 2020 et aujourd'hui, la ville a mis en œuvre de nombreuses mesures clés pour la transformation numérique, telles que le développement d'infrastructures et de plateformes numériques partagées à l'échelle de la ville, assurant ainsi la sûreté et la sécurité de l'information. La promotion de l'économie numérique a également été encouragée dans des secteurs clés comme le commerce électronique, les transports, la logistique, la finance, l'énergie et le tourisme.

La ville prévoit que l'ensemble de son système administratif fonctionnera sur des plateformes numériques d'ici 2025, avec pour ambition une transformation numérique complète du gouvernement, formant ainsi une base solide pour promouvoir l'économie numérique, la société numérique et le développement des villes intelligentes.

Selon Lâm Dinh Thang, la ville mobilisera des ressources nationales et étrangères pour développer rapidement les compétences numériques nécessaires à une transformation numérique efficace et durable. Cela implique la mise en place de politiques incitant les investisseurs à s'engager dans des secteurs stratégiques.

La Semaine de la transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville 2024 compte plus de 50 stands d'exposition, une séance plénière et six séminaires thématiques. L'espace d'exposition des départements et services municipaux présente les réalisations et les plateformes numériques déjà en place. Par ailleurs, plus de 30 organisations, entreprises et sociétés technologiques de la ville ont installé des stands interactifs, permettant aux visiteurs de découvrir des solutions et applications numériques innovantes.

Les séminaires réunissent des experts et des décideurs qui partagent leurs perspectives sur l'exploitation du potentiel des solutions technologiques pour relever les défis de la transformation numérique, notamment dans les domaines de l'infrastructure numérique, de la sûreté et de la sécurité de l'information, des technologies de semi-conducteurs, du tourisme durable, de l'intelligence artificielle (IA), des bureaux numériques et des villes intelligentes.

Texte et photos : Quang Châu/CVN