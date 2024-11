Éducation

Former les ressources humaines au service d’un développement urbain intelligent

Le 4 novembre, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Service de l'information et des communications de Hô Chi Minh-Ville ont organisé conjointement la conférence internationale intitulée "Formation des ressources humaines de haute qualité au service du développement de la ville intelligente de Hô Chi Minh-Ville : expertise, partenariats, approches opérationnelles".

Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville avait récemment atteint d'importantes réalisations en matière de développement économique, notamment dans les secteurs de l'industrie et des technologies de l'information. D'ici 2030, la ville ambitionne de devenir une zone urbaine intelligente, moderne, compatissante, dynamique et créative, avec une qualité de vie élevée et un leadership dans les domaines de l'industrie et des services ainsi que dans l'économie et la société numériques. Pour atteindre cet objectif, la ville a besoin de nouvelles ressources humaines, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et des technologies de pointe. L'innovation numérique, considérée comme une force motrice clé, repose sur la création de nouveaux facteurs de production tels que les données numériques.

Il a ajouté qu'en plus de la détermination du gouvernement local, de la population et des entreprises, la ville accorde une attention particulière à la collaboration avec des organisations nationales et internationales. La ville espère que l'AUF et d'autres organisations internationales contribueront à ouvrir davantage de perspectives de coopération avec des partenaires nationaux et étrangers pour développer et mettre en œuvre des projets technologiques dans des domaines comme la santé, l'éducation, les transports, l'urbanisme et l'environnement, afin de créer de nouvelles valeurs pour la communauté.

Efforts sur plusieurs axes

Évoquant les progrès de la ville dans la transformation numérique et le développement des zones urbaines intelligentes, Lâm Dinh Thang, directeur du Service de l'information et des communications de Hô Chi Minh-Ville, a précisé que la ville concentrait ses efforts sur plusieurs axes, tels que les cadres institutionnels, la sensibilisation au numérique, les infrastructures numériques, les données numériques, le gouvernement numérique, ainsi que l'économie et la société numériques.

Actuellement, la ville consacre 1,22% de son budget à la transformation numérique et aux technologies de l'information. Plusieurs mesures ont été mises en place, telles que l'exonération et la réduction des frais pour les services publics en ligne, et des incitations pour attirer des experts, scientifiques et talents dans ce domaine. La ville s'attelle également à perfectionner son infrastructure numérique, à développer des plateformes de données partagées, et à renforcer les solutions pour stimuler l'économie numérique, visant une contribution au GRDP de 25% d'ici 2025 et de 40% d'ici 2030.

Lâm Dinh Thang a expliqué que la stratégie de la ville s'oriente vers une transformation à la fois numérique et verte. Cette double transition représente un défi en matière de ressources humaines, notamment en raison du manque d'expertise dans les technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, les puces électroniques et le big data. Face à ces défis, la ville s'efforce de former des ressources humaines de haute qualité, de bâtir un réseau d'experts en nouvelles technologies et d'améliorer les compétences des cadres et fonctionnaires pour un environnement de gouvernement numérique et intelligent.

Pour répondre aux besoins en ressources humaines, le Professeur Robert Laurini et le Professeur Gayo Diallo estiment que la ville doit d'abord définir plus précisément ses besoins dans ce domaine pour établir des stratégies et des programmes de formation adaptés. Les experts suggèrent de mettre en place des formations à court terme (pour les fonctionnaires, les particuliers et les entreprises) et des formations à long terme (de niveau universitaire et collégial). En particulier, la ville devrait élaborer un programme de formation de formateurs, avec l'appui de la coopération nationale et internationale, et accorder une priorité aux formations de niveau master dans les "villes intelligentes".

La conférence s'inscrivait dans la continuité des engagements du recteur de l'AUF, le Pr Slim Khalbous, pris lors de sa rencontre avec Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le 8 mars 2023, durant sa mission en Asie-Pacifique. De retour au Vietnam pour une seconde mission, Slim Khalbous a présidé cette conférence avec pour objectif de sensibiliser les autorités vietnamiennes et les parties prenantes sur le rôle des établissements d'enseignement supérieur dans la formation de ressources humaines qualifiées répondant aux besoins de l'initiative "ville intelligente" de Hô Chi Minh-Ville. La conférence visait également à valoriser les expériences de la Francophonie scientifique en matière de formation d'excellence dans les technologies avancées et à poser les bases d'un projet d'envergure en faveur de la "ville intelligente", en réunissant des partenaires stratégiques francophones et vietnamiens.

Texte et photos : Quang Châu/CVN