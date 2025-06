Dà Nang séduit la Trump Organization pour son Centre financier international

Photo : Tuoi Tre/CVN

Lors d’une séance de travail avec le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh, le Comité populaire municipal a présenté un rapport détaillant l’avancement de ce projet stratégique. Dà Nang a multiplié ces derniers mois les initiatives de promotion : organisation de conférences, de tables rondes, et envoi de délégations à l’étranger pour rencontrer des investisseurs, institutions financières et fonds internationaux. L’objectif : explorer les opportunités d’investissement et mobiliser les ressources nécessaires à la création d’un pôle financier régional moderne.

À ce jour, plus de dix groupes d’investissement ont manifesté un intérêt concret, parmi lesquels trois consortiums majeurs - Makara Capital, Terne Holding et la Trump Organization - qui souhaitent être choisis comme investisseurs stratégiques. Ces groupes aspirent à contribuer à la conception d’un centre financier innovant, axé sur la finance verte, les technologies financières, le commerce de services financiers et les modèles économiques émergents, dans une logique à la fois durable et tournée vers l’avenir.

Le projet ambitionne de tirer parti de la position géopolitique stratégique de Dà Nang dans le couloir économique Indo-Pacifique, ainsi que de ses atouts naturels, de son écosystème numérique en plein essor et de son offre touristique variée. La ville entend ainsi devenir un laboratoire d’expérimentation pour les nouvelles formes de finance responsable.

Parallèlement à l’appel aux investisseurs, Dà Nang développe activement les infrastructures nécessaires à l’innovation. Plusieurs projets clés sont attendus pour 2025, notamment : un laboratoire d’intelligence artificielle (phase 1 comprenant trois unités déjà approuvée), un espace d’innovation urbaine (en attente de validation), le parc de logiciels N°2 (déjà occupé à 33% dans un bâtiment de huit étages), la tour Viettel Dà Nang (prête à entrer en phase de mise en œuvre après l’étude de faisabilité), et le projet d’espace de créativité de Hoa Xuân (dont le plan d’investissement a été récemment ajusté).

En complément, la ville étudie l’extension du parc de logiciels N°3, une zone dédiée aux technologies de l’information, tout en accélérant la modernisation des infrastructures numériques à l’échelle municipale. Les autorités encouragent également les entreprises privées à investir dans le développement d’un réseau technologique performant, stable et à haute valeur ajoutée.

Anh Thu/CVN