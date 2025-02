Le PM travaille avec les autorités de Dà Nang pour dégager des obstacles des projets

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une séance de travail avec les autorités de Dà Nang le 9 février au soir, cherchant des moyens d'éliminer les difficultés, d'accélérer la mise en œuvre des projets et des travaux dans la ville centrale et de s'efforcer d'obtenir une croissance à deux chiffres en 2025.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le secrétaire du Comité du Parti de Dà Nang, Nguyên Van Quang, a rapporté que depuis fin 2024, Dà Nang a décidé de s'efforcer d'atteindre une croissance de plus de 10% et une augmentation des recettes budgétaires de plus de 15% en 2025. Pour atteindre cet objectif, la ville de Dà Nang s'est concentrée sur l'élimination des difficultés et des obstacles et sur la promotion de la mise en œuvre de grands projets avec un capital d'investissement total de plus de 150.000 milliards de dôngs (près de 5,93 milliards d'USD).

En parallèle, Dà Nang s'est également attachée à éliminer les obstacles et les difficultés pour déployer bon nombre des 1.340 projets conformément à la résolution N°170/2024/QH15 de l'Assemblée nationale (AN).

Selon le responsable, en mettant en œuvre des mécanismes et des politiques spécifiques, la ville a finalisé un dossier pour demander au Premier ministre de rendre une décision sur la création d'une zone de libre-échange et la construction d'un centre financier régional à Dà Nang.

La ville achève également de toute urgence l'infrastructure partagée du port de Liên Chiêu ; déploie de manière proactive et active avec des objectifs plus élevés que la résolution N°57-NQ/TW sur le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale ; mobilise activement les ressources sociales pour renouveler et améliorer la qualité des produits et services touristiques ; et élimine les difficultés pour déployer des complexes de villégiature de classe mondiale, créant un nouveau look pour attirer les touristes nationaux et étrangers.

Dà Nang a proposé au Premier ministre, aux ministères et aux secteurs de soutenir les propositions de la ville pour mettre en œuvre rapidement et efficacement les programmes et projets ci-dessus afin que la ville puisse atteindre un taux de croissance de plus de 10% en 2025, rejoignant l'ensemble du pays dans une nouvelle ère, avec un taux de croissance à deux chiffres.

En conclusion de la séance de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la ville d'achever d'urgence la réorganisation organisationnelle conformément à la résolution No18-NQ/TW en février 2025, associée à la tenue des congrès du parti à tous les niveaux, en vue du congrès du parti de la ville ; de déployer activement et efficacement la résolution No57-NQ/TW du Politburo et le programme d'action du gouvernement pour mettre en œuvre la résolution 57 associée au projet 06 ; d'élaborer des plans et des scénarios de croissance à deux chiffres pour chaque district, département, industrie et entreprise ; et d'achever d'urgence le dégagement du site de l'autoroute Dà Nang - Quang Ngai.

Photo : VNA/CVN

Félicitant la ville de Dà Nang pour avoir éliminé de manière proactive les difficultés et les obstacles dans les projets conformément à la résolution N°170 de l'AN, le Premier ministre a déclaré que le Comité du Parti du gouvernement et le Comité du Parti de l'AN se sont récemment rencontrés et ont convenu de résoudre les problèmes, y compris les problèmes de Dà Nang. Il a demandé à la ville de Dà Nang de discuter avec le ministère de la Défense pour traiter un certain nombre de questions liées à la zone de défense, dans l'esprit de servir le développement socio-économique et d'assurer la sécurité et la défense.

Le chef du gouvernement a salué la proposition de la ville de mécanismes et de politiques spécifiques et exceptionnels pour investir dans la construction de la zone franche et du centre financier régional de Dà Nang, ajoutant que ces mécanismes et politiques doivent être soumis aux ministères et aux secteurs en février, au gouvernement en mars et à l'AN en mai.

Il a demandé aux autorités municipales d'avoir des directives pour sélectionner des investisseurs dignes de la stature de Dà Nang ; de mettre en place un processus strict, ouvert, transparent et légal pour investir dans la construction du port de Liên Chiêu et d'établir le centre d'innovation de la ville pour contribuer à promouvoir la croissance, à former les ressources humaines, à développer et à attirer les talents.

Le Premier ministre a noté que la planification de la centrale thermique au GNL doit contribuer à garantir l'électricité pour toute la région et a réaffirmé le point de vue de développer l'aéroport de Chu Lai en un aéroport international de niveau 4F car il existe des conditions pour l'agrandir et le moderniser par rapport à l'actuel aéroport de Dà Nang.

