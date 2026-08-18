Dà Nang propose une série d’activités pour la Fête nationale

À l’approche de la Fête nationale du 2 septembre, Dà Nang multiplie les rendez-vous culturels, artistiques, sportifs et touristiques, offrant aux visiteurs un large éventail d’expériences et renforçant l’attractivité de la ville pendant cette période festive.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, la ville de Dà Nang (Centre) organise, de la mi-août au début septembre, une série d’activités culturelles, artistiques, sportives, touristiques et de loisirs, offrant aux habitants et aux visiteurs de nombreuses possibilités d’expériences.

Ces activités se déroulent dans divers espaces, allant des zones urbaines et balnéaires aux sites culturels, patrimoniaux et montagneux, contribuant à promouvoir l’image de Dà Nang comme une destination diversifiée, combinant séjour balnéaire, découverte culturelle, spectacles artistiques et événements sportifs.

La série d’activités s’est ouverte avec la Foire internationale du commerce, du tourisme et de l’investissement du Corridor économique Est-Ouest - Dà Nang 2026, organisée du 12 au 17 août au Centre des foires et expositions de Dà Nang. Les 20 et 21 août, le Horecfex Vietnam 2026 se tiendra au Centre des conférences internationales Ariyana, avec des activités de mise en relation dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des services touristiques.

Du 21 au 23 août, le Festival Vu Lan de piété filiale de Ngu Hành Son 2026 sera organisé dans le quartier de Ngu Hanh Son. La Journée du tourisme de Dai Binh 2026, placée sous le thème "Dai Binh - Destination verte", se tiendra dans la commune de Nong Son et proposera des produits de tourisme vert ainsi que des expériences liées à la nature et à la communauté.

Photo : Trân Lê Lâm/VNA/CVN

Le 26 août, le Festival de la maison communale de Chien Dan, dans la commune éponyme, permettra aux habitants et aux visiteurs de découvrir les valeurs historiques, culturelles et traditionnelles de la localité. Du 26 août au 15 septembre, l’exposition "Chronique urbaine de Dà Nang", au Musée des Beaux-arts de Dà Nang, présentera à travers l’art différentes étapes de la formation et du développement de la ville.

À l’occasion de la Fête nationale, l’espace d’expériences touristiques s’étendra à Hôi An, My Son et aux zones montagneuses de l’ouest. La Semaine de la créativité de Hôi An 2026, placée sous le thème "Toucher au patrimoine, toucher à la créativité", se déroulera du 28 août au 2 septembre sur la place de la rivière Hoài. Le spectacle "Souvenirs de Hôi An", dans sa version "Non Co", sera présenté du 26 août au 2 septembre sur l’île des Souvenirs de Hôi An.

Le 2 septembre, le site des temples et tours de My Son accueillera le programme artistique "Échos de My Son" et des chants folkloriques cham. Le programme "Danses Champa "sera également présenté au Musée de la sculpture cham de Dà Nang. Du 29 août au 2 septembre, la fête du village Co Tu, organisée au complexe écotouristique Công Troi Dong Giang, mettra à l’honneur les paysages naturels et les particularités culturelles de l’ethnie Co Tu.

Pendant la période de la Fête nationale, les visiteurs bénéficieront de la gratuité de l’accès à plusieurs musées de la ville. Le complexe touristique Sun World Bà Nà Hills mettra en place des navettes gratuites pour les visiteurs. Le spectacle de jets de feu et d’eau du pont du Dragon, à 21 heures les vendredis, samedis et dimanches, continuera également d’être un temps fort pour les habitants et les touristes.

Par ailleurs, du 30 août au 6 septembre, la Coupe du monde de pickleball 2026 se déroulera au Palais des sports de Tiên Son, réunissant près de 5.000 athlètes venus de 81 pays. Les cérémonies d’ouverture et de clôture, combinant sport et musique, ainsi que le World Market avec plus de 200 stands, devraient contribuer à créer une atmosphère festive durant les congés de la Fête nationale.

Au cours des sept premiers mois de 2026, les établissements d’hébergement de Dà Nang ont accueilli plus de 12 millions de visiteurs, soit une hausse de 24,8% sur un an. Ce résultat constitue une base favorable permettant à la ville de continuer à attirer les touristes pendant la haute saison de la Fête nationale, tout en prolongeant leur durée de séjour et en renforçant la promotion de l’image de Dà Nang.

VNA/CVN