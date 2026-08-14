Renforcer les synergies régionales pour créer des produits plus attractifs

L'offre touristique doit s’appuyer sur de solides fondements culturels et exploiter les atouts spécifiques de chaque territoire, tout en proposant des circuits conçus à partir de la demande réelle.

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Photo : VNA/CVN

La coopération régionale s’impose désormais comme un levier essentiel pour renforcer la compétitivité des destinations touristiques au Vietnam dans un marché de plus en plus exigeant. Pour assurer une croissance durable, cette collaboration doit aujourd’hui s’orienter vers une approche plus concrète, intégrant étroitement la transformation numérique et la transition verte afin de répondre aux besoins réels du marché et des entreprises.

Selon Pham Van Thuy, vice-directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le secteur du tourisme doit renouveler son approche en se concentrant davantage sur le marché, en passant de la promotion des ressources locales existantes à la conception et à la promotion de produits répondant aux besoins réels des touristes.

Ainsi, l’offre touristique doit s’appuyer sur de solides fondements culturels et exploiter les atouts spécifiques de chaque territoire, tout en proposant des circuits conçus à partir de la demande réelle.

En parallèlement, le secteur doit se focaliser sur l’amélioration de la gouvernance des destinations, une coordination accrue entre les organismes de gestion et le secteur privé pour optimiser les activités de promotion et renforcer la formation des ressources humaines. Le déploiement d’une plateforme numérique nationale unifiée, dédiée à la gestion et aux activités commerciales touristiques, doit permettre de connecter les données et d'identifier les entreprises à l’échelle du pays. Un tel dispositif contribuera à l’édification d’une base de données nationale et favorisera l’intégration de la science, de la technologie et l’intelligence artificielle dans le pilotage du secteur.

Vers une offre touristique plus intégrée, numérique et durable

Photo : VNA/CVN

L’année 2026 s’annonce comme un tournant décisif avec des objectifs de croissance ambitieux, prévoyant l’accueil de 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes nationaux pour des recettes totales estimées à 1.125 billions de dôngs (environ 43 millions de dollars). Pour atteindre ces résultats fixés par le gouvernement, la synergie entre les organes étatiques, l’Association du tourisme du Vietnam (VITA), les associations locales et les communautés d’affaires est jugée essentielle.

Pham Van Thuy appelle la VITA à valoriser son rôle pour tisser des liens entre les zones géographiques, permettant ainsi de transformer les richesses naturelles et culturelles et naturelles en produits interrégionaux uniques et attractifs.

Nguyên Hông Hai, vice-président de la VITA, souligne que la transformation numérique et le développement du tourisme vert constituent les deux piliers indissociables de cette mutation. Les entreprises sont encouragées à intensifier l’utilisation des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et du commerce électronique, tout en appliquant les critères du tourisme vert afin de réduire les déchets plastiques et de favoriser la durabilité. Dans cette optique, les provinces du Nord ont déjà intensifié leurs efforts de promotion au premier semestre 2026, élargissant leurs marchés et créant des produits axés sur les spécificités de chaque zone.

Le développement touristique doit être étroitement lié à la production et à la vie des zones rurales. Nguyên Manh Than, responsable du regroupement des associations de tourisme du Nord, estime que la valorisation de l’agritourisme et de l’agriculture verte, soutenue par l’innovation technologique, permettra de créer une valeur ajoutée significative pour les produits locaux et de générer des revenus durables pour les populations.

À l’avenir, la VITA continuera d’encourager les entreprises à répondre aux critères du tourisme vert (VITA Green), organisera un bilan de la mise en œuvre de ces critères au cours des deux dernières années, réalisera une étude des modèles de tourisme vert à Lâm Dông et soutiendra les territoires dans le développement de produits touristiques distinctifs.

VNA/CVN