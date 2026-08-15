Saigontourist : des alliances pour accélérer la croissance

À l’occasion de son 51 e anniversaire, célébré le 1 er août, Saigontourist a réuni ses partenaires stratégiques afin de renforcer la coopération et d’accélérer sa transformation numérique. Objectif : accroître la compétitivité du tourisme vietnamien sur les marchés régionaux et internationaux.

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Dans son discours d’ouverture de cérémonie de signature d’accords de coopération avec ses partenaires stratégiques, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du Conseil des membres de Saigontourist, a souligné que l’élargissement du réseau de partenaires stratégiques marquait non seulement une nouvelle étape dans le développement du groupe, mais traduisait également sa volonté de bâtir un modèle de coopération approfondi, fondement d’un développement durable.

Photo : Saigontourist/CVN

“La coopération n’est pas une simple solution circonstancielle, mais un choix stratégique de long terme. Collaborer ne consiste pas seulement à élargir les marchés, mais à créer une synergie propice à l’innovation, à la création de nouvelles valeurs, au renforcement de notre compétitivité et à la construction d’un avenir durable”, a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que, pour la période 2026-2030, Saigontourist concentrerait ses efforts sur trois axes prioritaires : développer un écosystème intégré du tourisme et des services centrés sur le client ; accélérer la transformation numérique grâce à l’intelligence artificielle et à l’exploitation des données ; et élargir les partenariats stratégiques avec des entreprises vietnamiennes et internationales afin de renforcer la position du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam sur la scène régionale et mondiale.

Photo : Saigontourist/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie, Nguyên Công Vinh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a salué cette initiative, estimant qu’elle s’inscrit pleinement

dans la stratégie de développement de la métropole. Selon lui, la croissance ne peut plus reposer sur des avantages isolés, mais doit s’appuyer sur les synergies entre les secteurs économiques, les domaines d’activité et les entreprises.

Des accords pour renforcer les synergies

Il a appelé les partenaires à concrétiser rapidement les accords signés par des programmes d’action, des projets communs et des produits innovants, dont les résultats pourront être évalués. Il a également réaffirmé l’engagement de la municipalité : “Hô Chi Minh-Ville poursuivra son accompagnement et créera un environnement favorable au développement de modèles de coopération stratégique, afin qu’ils contribuent à faire de la ville un pôle économique, financier, commercial, de services et touristique de premier plan dans la région”.

À cette occasion, Saigontourist a signé des accords de coopération stratégique avec Vietnam Airlines, Becamex Group et IPPG.

Photo : Saigontourist/CVN

L’un des temps forts de la cérémonie a été l’annonce officielle du Réseau des partenaires stratégiques 2026-2030, réunissant les entreprises et organisations qui accompagneront le développement de Saigontourist. Cette initiative vise à renforcer la compétitivité du tourisme et des services de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam dans un contexte d’intégration internationale croissante.

Les partenaires se sont engagés à mettre rapidement en œuvre les accords conclus à travers des programmes, des projets et des produits concrets, à intensifier le partage des ressources, des expériences de gestion, des données, des clientèles et des opportunités d’investissement, ainsi qu’à développer ensemble de nouvelles chaînes de valeur dans un esprit de coopération, d’innovation et de développement durable.

En clôture de la cérémonie, Cao Van Chong, directeur général de Saigontourist, a affirmé que le groupe travaillerait sans délai avec ses partenaires afin d’élaborer des plans d’action détaillés pour chaque programme de coopération. Ceux-ci préciseront les objectifs, le calendrier, les responsabilités et les mécanismes de coordination afin de transformer les accords en projets concrets générant des résultats mesurables, conformément à la devise : “Connecter les valeurs - Construire l’avenir - Assurer un développement durable”.

Minh Thu - Gia Han/CVN