Dà Nang lance la Heineken Pickleball World Cup 2026

La Heineken Pickleball World Cup 2026 a officiellement débuté le 16 août à Dà Nang, avec la cérémonie de tirage au sort et de répartition des équipes dans les différentes poules.

>> Dà Nang accueillera la Coupe du monde de pickleball

>> Dà Nang accueillera la Coupe du monde de pickleball 2026

Photo : VNA/CVN

Le tournoi réunira plus de 5.000 athlètes venus de 81 pays et territoires et se déroulera du 30 août au 6 septembre.

La catégorie des équipes nationales compte 156 équipes inscrites, dont 64 en Open, 40 en Senior, 20 en Master, 16 en Junior et 16 en Kids. Le tirage au sort a permis aux équipes de connaître leurs futurs adversaires dans la course au titre mondial.

Lors de la cérémonie, Trân Phuoc Son, vice-président permanent du Conseil populaire de Dà Nang, coprésident du comité d’organisation et président de la Fédération de pickleball de Dà Nang, a souligné que l’événement constituait non seulement une compétition sportive, mais aussi une grande fête internationale, favorisant les rencontres et les échanges entre athlètes de différentes nationalités et cultures.

Selon lui, l’afflux d’athlètes, de familles, de supporters, d’entreprises et de médias internationaux permettra à Dà Nang d’affirmer son statut de destination internationale et de renforcer son attractivité dans les domaines de l’investissement, du tourisme et des services de qualité.

À l’issue du tirage au sort, le Vietnam a été versé dans le groupe A pour les catégories Open, Master, Junior et Kids.

Le comité d’organisation finalise parallèlement la liste des joueurs professionnels issus des circuits PPA et APP, ainsi que de nombreux joueurs vietnamiens et étrangers. Parmi les participants confirmés figurent notamment Ly Hoàng Nam, Phuc Huynh, Truong Vinh Hiên, Sophia Phuong Anh, Sophia Huynh Trân, Roos Van Reek (Pays-Bas), Quang Duong, Jack Munro, Vivian Glozman et Bobbi Oshiro (États-Unis), Jack Wong (Hong Kong), Nicola Schoeman (Australie), Harsh Mehta (Inde) et Jay Devilliers (France).

Outre les compétitions, plusieurs activités sont prévues, notamment des programmes de formation, des forums sur le sport et la technologie, un espace World Market et des rencontres internationales.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 2 septembre après-midi au Palais des sports de Tiên Son.

VNA/CVN