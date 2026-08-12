Créer une dynamique pour le développement du tourisme sportif

À partir de compétitions sportives, plusieurs localités vietnamiennes intègrent progressivement le sport parmi leurs atouts touristiques. Cette orientation vise à diversifier l'offre, à prolonger la durée du séjour des visiteurs et à accroître la valeur économique des destinations.

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Photo : VNA/CVN

Organisé depuis 2014, le Marathon international du patrimoine de Ha Long (Halong Bay Heritage Marathon) attire des dizaines de milliers de coureurs vietnamiens et étrangers dans la province de Quang Ninh. Outre le parcours le long de la baie, les participants peuvent découvrir les paysages, la culture et les services touristiques locaux. En 2025, cette compétition est devenue le premier marathon au Vietnam à recevoir un label de la Fédération internationale d'athlétisme et a été classée parmi les 50 plus beaux parcours de course au monde par l’organisation Runner's World UK.

Selon Nguyên Tri, directeur général de la société DHA Vietnam - organisateur de Halong Bay Heritage Marathon, l'initiative repose sur la valorisation du patrimoine national, en sélectionnant des parcours traversant des sites culturels, historiques et naturels.

Outre ce marathon, la province de Quang Ninh a accueilli divers événements tels que des tournois de golf, des courses cyclistes, des compétitions d'échecs, de volley-ball de plage, de football, de badminton et de pickleball. Selon Nguyên Thanh Tùng, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, ces activités contribuent à promouvoir l'image de la baie de Ha Long et des sites locaux, tout en stimulant les secteurs de l'hébergement, des transports, du commerce et de la restauration.

D'autres régions développent également des activités adaptées à leurs spécificités. Dans les montagnes du Nord, des courses en milieu naturel, du trekking et de l'escalade exploitent les paysages et les villages traditionnels. Dans les zones littorales du Centre et du Sud, les sports nautiques comme le surf, le stand-up paddle et la plongée sous-marine se développent.

Photo : VNA/CVN

Du point de vue des agences de voyage, Nguyên Công Hoan, président du conseil d'administration de Flamingo Redtours, indique que le tourisme sportif s'adresse non seulement aux pratiquants, mais aussi aux spectateurs, aux accompagnateurs et aux groupes d'entreprises. Cette clientèle se caractérise par des dépenses élevées et des séjours prolongés.

Toutefois, des contraintes subsistent. Le Vietnam ne dispose pas encore d'une stratégie nationale dédiée au tourisme sportif. L'organisation des événements repose principalement sur des initiatives locales ou privées, sans planification globale des produits, des marchés ou des calendriers, ce qui entraîne parfois des doublons. De plus, les ressources humaines manquent de compétences combinées en gestion touristique, en organisation sportive et en sécurité médicale.

Pour répondre à ces enjeux, Quang Ninh élabore un calendrier d'événements couvrant les quatre saisons et diversifie les disciplines proposées. De leur côté, les organisateurs soulignent la nécessité d'un soutien étatique pour accompagner les investissements privés et favoriser l'émergence de compétitions d'envergure internationale.

VNA/CVN