Une plage vietnamienne, "unique en son genre", parmi les plus belles du monde

La célèbre plateforme de voyage en ligne Big 7 Travel vient de dévoiler son classement des 50 plus belles plages du monde pour 2026. La plage de Bai Sao, à Phú Quôc (Sud du Vietnam), s'y hisse à la 12 e place, réputée pour ses eaux cristallines et son écosystème d'étoiles de mer caractéristique.

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La sélection réunit de nombreuses destinations remarquables, des plages tropicales du Pacifique Sud aux côtes volcaniques singulières de l’Islande. Parmi elles figurent des plages célèbres, qui attirent chaque année des millions de visiteurs, mais aussi des sites encore relativement préservés et méconnus. Selon leurs envies, les voyageurs peuvent y trouver le lieu idéal pour se détendre, explorer la nature, observer la faune sauvage ou encore pratiquer la plongée et la photographie sous-marine.

En tête du classement figure Anse Source d’Argent, sur l’île de La Digue, aux Seychelles. La plage est saluée par les experts : "Le paysage somptueux de cet endroit rend chaque angle aussi magnifique qu'une image de carte postale".

Photo : Internet/CVN

La deuxième place revient à la plage d'Entalula aux Philippines. Ce joyau caché, accessible uniquement par bateau, est devenu une destination particulièrement prisée des voyageurs.

Pink Beach en Indonésie se hisse dans le top 3. Située sur l'île de Komodo, cette plage doit sa couleur rose caractéristique aux fragments de corail rouge mêlés au sable.

Photo : Internet/CVN

Les plages de Landy Lane (Barbade) et d'Ee Motu (Îles Cook) occupent respectivement les quatrième et cinquième positions. Le Top 10 comprend également des noms prestigieux tels que Whitehaven (Australie), Matira - Bora Bora (Polynésie française), Cala Macarella - Minorque (Espagne), Porthcurno (Royaume-Uni) et Mirissa (Sri Lanka).

Photo : VNA/CVN

La plage de Bai Sao, à Phu Quôc, 12e du classement, est l’unique représentante du Vietnam. Saluée comme "unique en son genre", elle séduit par ses eaux cristallines, où les voyageurs peuvent apercevoir de nombreuses étoiles de mer près du rivage. Comme son nom l’indique, ces créatures marines constituent une attraction phare, qui attire les curieux venus explorer les lieux.

La clarté de l’eau facilite la pratique du snorkeling et l’observation de la vie marine. Outre ses paysages naturels, le site offre un cadre paisible, assez différent de l’animation et de la fréquentation que l’on retrouve dans de nombreuses autres destinations touristiques réputées du Vietnam.

Photo : PQX/CVN

Grâce à ses vagues relativement douces, la plage de Bai Sao se prête à diverses activités telles que la baignade, la natation, les bains de soleil ou encore l’exploration des fonds marins. Les visiteurs apprécient également son espace ouvert et son calme, plus marqués que dans certaines zones touristiques très fréquentées de l’île.

Divertissements à Bai Sao

Outre ses paysages naturels, la plage de Bai Sao compte plusieurs restaurants, établissements de restauration et espaces de repos en bord de mer. Les visiteurs peuvent y déguster des boissons, des en-cas ou des fruits de mer tout en admirant le paysage. Le sable blanc et les eaux limpides constituent également un cadre idéal pour prendre des photos souvenirs, notamment au lever ou en fin de journée.

Photo : VNA/CVN

L’une des expériences les plus simples, mais aussi les plus agréables, consiste à se promener le long du rivage. La large étendue de sable doux permet de flâner tranquillement, au son des vagues et au gré de la brise marine.

Le début de la matinée ou la fin de l’après-midi sont généralement les moments les plus agréables pour se promener, lorsque les conditions météorologiques sont plus clémentes. Les visiteurs sont toutefois invités à prévoir des chaussures adaptées et à utiliser de la crème solaire lorsqu’ils pratiquent des activités en plein air pendant une période prolongée.

La plage de Bai Sao attire également les amoureux de la nature et de la photographie. Le matin, le soleil qui apparaît progressivement à l’horizon crée une atmosphère paisible. À la tombée du jour, le ciel se pare de multiples couleurs, offrant un décor spectaculaire sur fond de mer bleue.

Les visiteurs peuvent choisir un emplacement en bord de mer pour se détendre, déguster une boisson ou un en-cas tout en admirant le paysage et en immortalisant ces beaux moments.

Pour ceux qui aiment explorer les fonds marins, les excursions de snorkeling et les sorties de pêche constituent des options intéressantes. Certaines sont organisées sur une demi-journée ou une journée entière et permettent aux visiteurs de rejoindre en bateau des zones offrant de beaux paysages marins.

Au cours de ces excursions, les visiteurs ont l’occasion d’observer des récifs coralliens et de nombreuses espèces de poissons tropicaux. Les sorties de pêche mettent généralement à disposition le matériel nécessaire et permettent également de découvrir des méthodes de pêche traditionnelles aux côtés des pêcheurs locaux.

Photo : VNA/CVN

La gastronomie constitue également une expérience incontournable à la plage de Bai Sao. Les restaurants et les échoppes en bord de mer proposent différents types de fruits de mer, notamment crevettes, crabes, calamars et poissons. Selon les établissements, ceux-ci peuvent être préparés selon des recettes traditionnelles ou grillés directement, offrant aux visiteurs de nombreuses possibilités après leurs activités en bord de mer.

Avec son alliance de sable blanc, d’eaux cristallines, d’un environnement relativement paisible et de nombreuses activités, la plage de Bai Sao figure parmi les destinations à découvrir lors d’un séjour à Phu Quôc.

La représentante vietnamienne devance largement de nombreuses autres plages célèbres de la région et du monde, notamment Waikiki - Hawaï (États-Unis), classée 35e, et Karon - Phuket (Thaïlande), qui occupe la 48e place.

Thu Huong/CVN