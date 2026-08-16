Renforcement des liens touristiques entre Quang Tri, Khanh Hoà et la région du Centre-Sud

Le Comité populaire de la province de Quang Tri a organisé le 16 août une cérémonie pour accueillir le premier vol en provenance de Khanh Hoà à l’aéroport de Dông Hoi, marquant la mise en service officielle de la liaison directe Cam Ranh-Dông Hoi, opérée par Sun PhuQuôc Airways.

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Cette nouvelle liaison aérienne renforce la connectivité entre Quang Tri et la région du Centre-Sud, favorisant les échanges, les investissements et le développement touristique entre les deux provinces.

Photo : VNA/CVN

Elle offre une nouvelle option de déplacement aux habitants et aux visiteurs et permet à Quang Tri de mieux accéder aux marchés du Centre-Sud ainsi qu’aux grands pôles économiques et touristiques. Elle devrait également faciliter l’accès aux flux de touristes internationaux, la promotion des produits touristiques locaux et la recherche de nouveaux investisseurs et partenaires.

Sur le plan touristique, Quang Tri et Khanh Hoà disposent d’atouts complémentaires. Khanh Hoà est connue pour ses produits balnéaires, insulaires et de villégiature, ainsi que pour son offre de services destinée aux touristes internationaux. Quang Tri mise quant à elle sur ses richesses historiques, culturelles et naturelles, notamment ses grottes et le patrimoine naturel mondial de Phong Nha - Ke Bàng.

La liaison directe devrait permettre aux agences de voyages de concevoir des circuits interrégionaux combinant séjour balnéaire, découverte du patrimoine historique, culturel et naturel, contribuant ainsi à diversifier l’offre et à prolonger la durée des séjours.

Au cours des six premiers mois de 2026, Khanh Hoà a accueilli quelque 11,9 millions de visiteurs, dont 4,6 millions d’internationaux, en hausse de 66,1% sur un an. Cette forte fréquentation constitue un marché potentiel pour Quang Tri, tandis que les habitants de Quang Tri et des localités voisines bénéficieront d’un accès plus facile aux destinations balnéaires et insulaires de Khanh Hoà.

Selon le programme, Sun PhuQuoc Airways assure trois vols aller-retour par semaine entre Cam Ranh et Dông Hoi, les mardis, vendredis et dimanches. La compagnie exploite également une liaison quotidienne entre Dông Hoi et Hanoï.

Cette nouvelle liaison devrait ainsi renforcer le réseau aérien de Quang Tri et contribuer à développer les échanges touristiques, commerciaux et d’investissement avec Khanh Hoa et l’ensemble de la région du Centre-Sud.

VNA/CVN