Faire de Dà Nang une destination d’investissement stratégique

La ville de Dà Nang (Centre) aborde une nouvelle phase de son développement avec de nombreux atouts. L'élargissement de son périmètre administratif à la suite de la fusion lui offre davantage de ressources foncières, humaines et économiques, créant les conditions d'une profonde restructuration de son modèle de développement.

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Photo : VNA/CVN

La ville accélère ainsi l'attraction des investissements et la mobilisation des ressources de la société afin de faire émerger de nouveaux moteurs de croissance.

Consolider les politiques publiques et les capacités institutionnelles

Selon le Dr Eduard Muller, ancien ministre autrichien des Finances, le Vietnam figure parmi les économies les plus dynamiques d'Asie. Dà Nang s'engage dans une profonde transformation avec plusieurs projets ambitieux, notamment la création d'un Centre financier international, d'une zone de libre-échange, le développement de la finance verte, des actifs numériques, de l'intelligence artificielle et d'infrastructures urbaines modernes. La qualité des politiques publiques et la solidité des capacités institutionnelles seront déterminantes pour assurer la réussite de ce nouveau modèle de croissance.

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La capacité institutionnelle implique la prise de décision, la mise en œuvre, le suivi, l’apprentissage et l’ajustement. L’administration doit disposer de procédures professionnelles, rapides et appuyées par les technologies avancées. Les autorités doivent également renforcer la coordination avec le secteur privé.

Pour les mécanismes d’expérimentation contrôlée (sandbox), il est nécessaire d’établir des critères clairs et transparents afin de protéger les investisseurs, lutter contre le blanchiment d’argent et garantir la sécurité des données. L’expérience européenne montre qu’un sandbox n’est pas une « zone sans loi », mais un cadre d’innovation structuré, limité dans le temps et soumis à un contrôle strict.

Le Dr Urs Lustenberger, président de SwissCham Asia, estime que le Vietnam dispose de solides capacités institutionnelles et est en mesure d'atteindre ses objectifs. Il recommande toutefois de mieux hiérarchiser les priorités nationales et d'éviter une concurrence excessive entre provinces et grandes villes, chacune cherchant à développer ses propres infrastructures, qu'il s'agisse d'aéroports, de ports maritimes, de centres financiers ou de zones technologiques.

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Pour attirer davantage de capitaux internationaux, les autorités devront également garantir un environnement plus transparent et plus équitable, sans distinction entre entreprises publiques et privées.

Selon lui, Dà Nang gagnerait également à développer des incubateurs d'entreprises afin d'accompagner les jeunes entrepreneurs, notamment dans le secteur financier. La ville renforcerait ainsi son attractivité pour les talents, les investisseurs et les créateurs d'entreprises.

Les talents et les technologies au cœur de la compétitivité

Selon Lê Quang Dam, directeur général de la compagnie Marvell Technology Vietnam, les ressources humaines sont un atout majeur pour les entreprises. Le Vietnam dispose de nombreuses opportunités dans le secteur des semi-conducteurs, grâce à un marché en forte croissance et à une main-d’œuvre jeune, qualifiée et ambitieuse dans les hautes technologies.

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Marvell Technology Vietnam emploie actuellement 75 ingénieurs vietnamiens et prévoit de porter cet effectif à une centaine l'année prochaine. L'entreprise coopère avec les universités afin de former des talents répondant aux besoins de l'industrie technologique.

Dà Nang devrait notamment renforcer la formation aux compétences liées à l'intelligence artificielle, aux compétences transversales et au travail en équipe afin d'améliorer la productivité et la capacité d'innovation.

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Le Professeur Paul Romer, lauréat du prix Nobel d’économie 2018, a souligné que les autorités jouent un rôle essentiel dans la construction de modèles économiques plus efficaces et utiles aux citoyens. Le développement des villes modernes et des logements adaptés est un facteur important de croissance économique.

Pour Dà Nang, il est nécessaire de développer les infrastructures et d’élargir l’espace urbain afin de permettre aux habitants d’accéder à l’emploi et au logement.

Les autorités sont également appelées à favoriser le développement de l'intelligence artificielle, tandis que les universités doivent renforcer la recherche et rendre les nouvelles technologies accessibles au plus grand nombre. Dans une économie fondée sur la connaissance et l'innovation, un accès équitable au savoir constitue un facteur essentiel de développement.

Ouvrir la voie à de nouveaux modèles de développement

Selon Nguyên Manh Hung, président du Comité populaire de Dà Nang, la ville dispose de nombreux avantages : sa position stratégique sur le corridor économique Est-Ouest, ses infrastructures portuaires et aéroportuaires, ses politiques spécifiques ainsi que ses bases en matière d’administration numérique et de ville intelligente.

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Da Nang fait aujourd'hui figure de pionnière au Vietnam dans l'expérimentation de nouveaux cadres institutionnels et de nouveaux modèles de développement. La création d'un Centre financier international, d'une zone de libre-échange et de mécanismes spécifiques permettra de tester de nouvelles approches et de contribuer au perfectionnement des institutions nationales.

Dans les années à venir, la ville privilégiera l'attraction de projets à forte valeur ajoutée, favorisant l'innovation, le transfert de technologies et la formation des talents. Son ambition est de devenir un pôle régional d'innovation dans les domaines des sciences et technologies, de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des centres de données et de l'économie numérique.

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Dà Nang poursuit l’objectif de devenir une ville où il fait bon vivre, visiter, investir et contribuer. Elle continuera à préserver ses valeurs culturelles et à placer la qualité de vie des habitants au centre de ses politiques de développement.

Le président du Comité populaire de Dà Nang souhaite bénéficier du soutien des autorités centrales, des experts, des scientifiques et de la communauté d’affaires nationale et internationale afin de faire de la ville un pôle à compétitivité internationale, pionnier dans l’ouverture de nouvelles voies de croissance pour le Vietnam.

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