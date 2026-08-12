Dà Nang souhaite faire du "mi Quang" un ambassadeur culinaire

L’Association de la culture culinaire de Dà Nang a organisé, le 11 août, un séminaire consacré à la préservation et à la promotion du savoir-faire traditionnel lié au "mi Quang" , soupe de nouilles typique de la province de Quang Nam. L’objectif est de faire de cette spécialité locale une marque culinaire emblématique, contribuant à promouvoir l’image de la ville auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers.

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En août 2024, le savoir-faire traditionnel lié au "mi Quang" avait été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Cette reconnaissance offre un cadre favorable au renforcement de la sauvegarde de cette spécialité, à l’identification des acteurs du secteur, à la normalisation des produits et à la valorisation de ces éléments culturels au service du développement touristique.

Photo : VNA/CVN

Considéré comme un élément identitaire regroupant des valeurs historiques et agricoles locales, le "mi Quang" fait l'objet d'initiatives visant à structurer sa préservation autour de la communauté locale. Selon Nguyên Thi Hoài An, directrice adjointe du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, la ville doit établir une base de données répertoriant les artisans, les familles d'exploitants, les ateliers de transformation et les villages d'artisanat traditionnels pour identifier et soutenir les détenteurs de ce savoir-faire.

Cependant, la valorisation de cette marque se heurte encore à plusieurs obstacles. Le président de l’Association de la culture culinaire de Dà Nang, Ly Dinh Quan, a notamment évoqué l’absence de normes unifiées en matière de qualité et de sécurité alimentaire, l’absence d’une identité visuelle commune bénéficiant d’une protection juridique, la faible présence sur le segment haut de gamme et la fragmentation des liens entre les zones d’approvisionnement agricole, les restaurants et les circuits touristiques.

Pour consolider la chaîne de valeur, des entreprises préconisent le recours à des technologies de transformation avancées et la standardisation de l’approvisionnement. La fabrication de produits conditionnés prêts à l’emploi, tels que des pâtes séchées, des bouillons concentrés et des assaisonnements, vise à optimiser l’utilisation des matières premières locales et à développer des produits répondant aux critères des cadeaux touristiques et de l’exportation.

S'inspirant des modèles internationaux de diplomatie culinaire, Dà Nang souhaite organiser le développement du "mi Quang" selon un triptyque appuyé sur la culture comme socle, le tourisme comme vecteur de diffusion et l'économie locale comme soutien financier. Outre les recettes traditionnelles, des adaptations créatives sont envisagées pour adapter le plat au public jeune et international.

Afin de faire du "mi Quang" un symbole culinaire, Dà Nang met en œuvre des mesures coordonnées destinées à offrir aux visiteurs une expérience culturelle globale. Parmi les priorités figure l’élaboration d’un ensemble de normes de qualité assorti d’un label, portant notamment sur l’origine des ingrédients, les techniques de préparation, l’hygiène et le service. Ce dispositif sera complété par des outils numériques, notamment une carte culinaire numérique et un système de traçabilité des ingrédients au moyen de codes QR.

Sur le plan touristique, la ville collabore avec des compagnies aériennes telles que Vietnam Airlines et Vietjet Air afin d’intégrer le "mi Quang" aux menus servis à bord. De plus, des espaces de démonstration culinaire sont prévus dans le cadre des événements internationaux organisés localement, notamment le Festival international de feux d’artifice de Da Nang.

Grâce à la mise en œuvre du projet de développement de la marque "mi Quang" pour la période 2026-2030, la ville et ses partenaires entendent transformer cette spécialité régionale en un vecteur de promotion de la culture vietnamienne sur la scène touristique internationale.

VNA/CVN