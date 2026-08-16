Tourisme : Gia Lai veut transformer son potentiel en flux de touristes internationaux

Le Forum international du tourisme 2026 à Quy Nhon a appelé à transformer les atouts touristiques en produits compétitifs, à diversifier les marchés et à renforcer les liaisons aériennes pour attirer durablement les visiteurs internationaux au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Transformer les potentialités touristiques en produits commercialisables à l’international et convertir les contacts établis lors des forums en circuits, liaisons aériennes et flux réguliers de visiteurs : tels sont les principaux enjeux abordés lors du Forum international du tourisme 2026, organisé le 16 août à Quy Nhon, dans la province de Gia Lai, sur le thème "Accélérer l’attraction des touristes internationaux au Vietnam : nouveaux marchés - nouveaux produits - nouvelles coopérations".

Organisé par l’Association du tourisme du Vietnam, en coordination avec le Comité populaire de Gia Lai, dans le cadre de la 2ᵉ Journée du tourisme vietnamien 2026, le forum a souligné la nécessité de passer d’une logique de reprise à une croissance plus sélective et qualitative.

Selon Cao Thi Ngoc Lan, vice-présidente permanente de l’Association du tourisme du Vietnam, la croissance ne doit plus être mesurée uniquement au nombre de visiteurs, mais également à la durée des séjours, aux dépenses, au taux de retour des touristes, aux retombées pour les différentes localités et à la compétitivité à long terme des destinations.

Le secteur doit ainsi revoir ses méthodes de promotion, en passant d’actions dispersées à des campagnes ciblées, reposant sur des marchés prioritaires, des produits concrets, des partenaires de distribution et des données permettant de mesurer les réservations, les circuits et les recettes générées.

Présentant les atouts de Gia Lai, la vice-présidente du Comité populaire provincial, Nguyen Thi Thanh Lich, a souligné le potentiel d’un espace touristique combinant "la mer bleue de Quy Nhon et les hauts plateaux", la ville et la nature, le tourisme balnéaire et l’exploration. La province dispose notamment de destinations telles que Quy Nhon, Ky Co, Eo Gio, Nhon Hai, Nhon Châu, le lac Biên Hô, Chu Dang Ya et Kon Ka Kinh, Ko Ha Nung ainsi que de patrimoines culturels comme l’espace culturel des gongs des hauts plateaux du Centre et l’art du Bài Choi.

Elle a toutefois reconnu que "le potentiel ne signifie pas nécessairement produit, le produit ne signifie pas marché, et le marché ne signifie pas flux régulier de visiteurs".

Au cours des sept premiers mois de 2026, Gia Lai a accueilli 10,55 millions de visiteurs, dont près de 148.000 internationaux, pour des recettes touristiques de près de 23.000 milliards de dôngs. La province entend désormais renforcer la transformation des ressources touristiques en produits, des destinations en itinéraires et des marchés en flux de visiteurs.

Renforcer le lien entre aviation, tourisme et destinations

Photo : VNA/CVN

Les participants ont également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les compagnies aériennes, les voyagistes et les destinations.

Selon Dang Quôc Thang, responsable de Vietnam Airlines à Quy Nhon, une liaison aérienne internationale ne peut être efficace sans l’accompagnement de l’ensemble de l’écosystème touristique.

Les experts ont préconisé la création de produits interrégionaux directement commercialisables, avec des itinéraires, des tarifs, des services et des mécanismes de coopération clairement définis.

Les échanges ont notamment porté sur les marchés cibles pour les 12 à 24 prochains mois, les besoins des voyagistes internationaux, la connectivité aérienne, les visas et les formalités d’entrée, les coûts, la qualité des produits touristiques, les données de marché, la transformation numérique et la coopération interrégionale.

Gia Lai, qui accueille en 2026 l’Année nationale du tourisme, entend faire de cet événement le point de départ d’un nouveau cycle de développement. L’objectif est qu’à l’issue de 2026, la province puisse compter sur de nouveaux produits, de nouveaux marchés et de nouveaux partenaires et, surtout, sur un flux plus régulier de touristes internationaux.

VNA/CVN