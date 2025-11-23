Trois villes emblématiques du Vietnam

Hanoï charme par son patrimoine et son artisanat, Dà Nang séduit par ses paysages marins et son atmosphère paisible, tandis que Hô Chi Minh-Ville brille par son énergie moderne et cosmopolite.

La capitale du Vietnam, Hanoï séduit par son charme historique, ses traditions artisanales et la richesse de sa vie culturelle, offrant aux visiteurs un voyage authentique entre art, patrimoine et savoir-faire local.

Théâtre de marionnettes de Thang Long

57B, rue Dinh Tiên Hoàng

+84 24 38 24 94 94

Ce théâtre emblématique perpétue l’art traditionnel vietnamien des marionnettes sur l’eau. Les spectacles racontent la vie rurale et les légendes populaires avec musique et chant.

Village de poterie de Bát Tràng

Commune de Bát Tràng

Ce village est renommé pour sa poterie. Les visiteurs peuvent observer les artisans au travail et créer eux-mêmes une pièce de céramique.

Silk Street

Rue Hàng Gai

Connue sous le nom de “Silk Street”, cette rue regorge de boutiques vendant soie, foulards, vêtements et articles sur mesure. Les artisans locaux proposent des tissus de qualité et un service de couture personnalisé.

Lacquerware

57, rue Hàng Trông

+84 24 38 28 84 99

Spécialisée dans les objets en laque, cette boutique propose des vases, boîtes et plateaux décoratifs faits à la main. Chaque pièce reflète le savoir-faire traditionnel du Nord du Vietnam.

Craft Link

51, rue Văn Miếu

+84 24 37 33 61 01

Organisation à but non lucratif promouvant l’artisanat des minorités ethniques du Vietnam. On y trouve des textiles tissés à la main, bijoux, broderies et objets traditionnels. Les achats soutiennent directement les communautés artisanes.

Nichée entre mer et montagnes, la ville de Đà Nẵng (Centre) offre des paysages magnifiques, une atmosphère paisible et un artisanat local très riche, un parfait équilibre entre détente, culture et découverte.

Pont de l’Amour

Rue Trần Hưng Đạo

Ce petit pont romantique est décoré de centaines de cadenas accrochés par les couples. Le soir, il s’illumine d’une douce lumière rouge reflétée le fleuve Hàn. C’est un lieu charmant pour une promenade au bord de l’eau.

Musée de Đà Nẵng

24, rue Trần Phú

+84 23 63 88 62 36

Ce musée moderne retrace l’histoire, la culture et le développement de Đà Nẵng à travers objets et photographies. Une partie est consacrée à la période coloniale et à la guerre du Vietnam.

Viet Art Gallery

123, rue Nguyễn Văn Linh

+84 9 05 12 34 56

Galerie spécialisée dans les objets en laque, peintures et artisanat contemporain vietnamien. Chaque pièce est soigneusement sélectionnée auprès d’artistes locaux. Un lieu parfait pour acheter des œuvres d’art et souvenirs raffinés.

Marché de Hàn

119, rue Trần Phú

+84 23 63 82 13 63

Marché central de la ville, animé et coloré. On y trouve produits locaux, vêtements, fruits secs, souvenirs et spécialités régionales. Idéal pour vivre l’ambiance de Đà Nẵng.

Marché de Cồn

290, rue Hùng Vương

+84 23 63 83 36 99

L’un des marchés les plus anciens et populaires de la ville. Il regorge de stands de nourriture de rue et de boutiques d’artisanat. Une expérience sensorielle où se mêlent couleurs, saveurs et odeurs.

Village de pêcheurs de Tho Quang

Quartier d’An Hai

Petit village côtier où les visiteurs peuvent observer la vie quotidienne des pêcheurs et les embarcations typiques en bambou. On y découvre la simplicité et la générosité des habitants.

Vibrante et cosmopolite, Hồ Chí Minh-Ville allie héritage colonial, créativité contemporaine et énergie urbaine, offrant aux visiteurs une expérience unique entre tradition et modernité.

Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville

7, rue Công Trường Lam Sơn

+84 28 38 23 74 19

Chef-d’œuvre de l’architecture coloniale française, le théâtre accueille des concerts et spectacles culturels. Son intérieur richement décoré évoque les grandes salles parisiennes.

Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville

97A, rue Phó Đức Chính

+84 28 38 29 44 41

Installé dans un ancien bâtiment colonial, ce musée expose des œuvres d’art vietnamiennes modernes et traditionnelles. Les visiteurs y découvrent peintures, sculptures et objets d’art. Le lieu séduit autant par son architecture que par ses collections riches et variées.

Saigon Kitsch

43, rue Tôn Thất Thiệp

+84 28 39 14 37 64

Boutique créative proposant des souvenirs humoristiques, affiches vintage et objets rétro inspirés de la culture vietnamienne. L’endroit parfait pour dénicher des cadeaux uniques. L’ambiance est jeune, colorée et pleine d’esprit.

Authentic Lacquerware

110, rue Nguyễn Thái Bình

+84 28 39 14 19 66

Cet atelier expose le savoir-faire ancestral de la laque vietnamienne. Les artisans créent sur place des tableaux et objets décoratifs minutieusement travaillés.

Saigon Craft

90, rue Lê Lợi

+84 28 38 22 81 95

Cette boutique élégante propose des produits artisanaux faits à la main : laques, objets en bambou, céramiques et textiles. Idéale pour trouver des souvenirs raffinés typiquement vietnamiens. L’accueil y est chaleureux et les pièces, de grande qualité.

