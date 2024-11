Dà Nang et Sakai vont construire un modèle urbain neutre en carbone

La ville vietnamienne de Dà Nang et la ville japonaise de Sakai ont convenu de renforcer la coopération dans la construction d'un modèle urbain neutre en carbone, l'investissement, le commerce, le tourisme et le lancement d'une ligne aérienne directe pour le développement futur.

La proposition a été discutée lors d'une séance de travail entre le Comité populaire municipal et l'autorité de la ville de Sakai la semaine dernière.

Les deux parties prévoient également de mettre en œuvre le mécanisme de crédit conjoint (JCM) - un mécanisme par lequel le Japon contribue à la réduction et à l'absorption des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale - des projets au bénéfice des deux parties dans le cadre de la coopération dans les années à venir.

Le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Le Quang Nam, a appelé à l'établissement d'un vol direct entre Sakai et Da Nang pour créer des conditions favorables à la demande croissante d'investissement, de commerce et de tourisme du Japon.

Un protocole d’accord sur le projet de ville neutre, approuvé par le ministère de l’Environnement du gouvernement japonais, a également été signé entre le Département des Ressources naturelles de la ville de Da Nang et le bureau de l’environnement de la ville de Sakai dans le cadre du programme de coopération des deux villes. Le projet sera mis en œuvre entre 2025 et 2028.

Lors de l’autre séance de travail dans la ville de Yokohama, Da Nang a également appelé les autorités portuaires japonaises à partager leurs expériences en matière de développement durable, de construction de ports maritimes et de projets de trafic souterrain.

Auparavant, Yokohama et Sakai ont aidé Dà Nang à construire un modèle neutre en carbone au port de Da Nang et des parcs industriels dans le cadre de la transformation des industries "vertes".

La ville de Dà Nang est bénéficiaire d'un projet d'économie d'énergie pour les résidents de la ville financé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) jusqu'en 2025.

Da Nang et Sakai ont mis en place une coopération en 2009, et les deux parties ont renforcé leurs liens d'amitié en 2019.

Dà Nang a signé des accords d'amitié et de coopération avec Kisarazu, Kawasaki, Sakai et Yokohama, et la ville accueille la Journée annuelle d'échanges culturels Vietnam - Japon depuis 2014.

Les investisseurs japonais ont investi 1,04 milliard d'USD dans 228 projets à Dà Nang.

Les villes japonaises, dont Yokohama, Maebashi, Chiba, Fukuoka, Shizuoka et Nagasaki, plus de 120 entreprises et 13 universités japonaises ont signé des accords de recrutement de main-d'œuvre et de stage avec l'université Dông A de la ville de Dà Nang.

