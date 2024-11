Explorer de nouveaux horizons dans les hautes mers et les grandes profondeurs

>> Promouvoir la coopération maritime en Asie du Sud-Est

>> S'engager à conserver et à exploiter de manière durable les océans et les mers

>> Appel aux initiatives des jeunes pour des océans sans plastique

S'exprimant lors de cet événement hybride, le vice-président de la DAV, Dr. Nguyên Hùng Son, a rappelé le processus de négociation ayant abouti à l'adoption d'un accord dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Cet accord met l'accent sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales (BBNJ).

Affirmant que la CNUDM reste, après 30 ans, un repère essentiel pour les activités en mer et dans les océans, Dr. Nguyên Hùng Son a souhaité que le dialogue aide les parties prenantes à approfondir leur compréhension de la BBNJ et favorise la compréhension mutuelle entre scientifiques et experts juridiques. Selon lui, cela permettrait aux pays d'Asie du Sud-Est de mieux se préparer et de formuler de nouvelles recommandations pour promouvoir la coopération.

L'événement comprenait quatre tables rondes axées sur les principaux contenus et perspectives de l'accord BBNJ, les nouvelles perspectives des réglementations concernant l'exploitation des fonds marins, les opportunités et défis pour renforcer la coopération dans les zones au-delà des juridictions nationales, ainsi que des recommandations juridiques et politiques pour la coopération dans l'exploitation et la conservation de ces zones.

La directrice générale de l'Institut de la Mer Orientale de la DAV, Prof. Nguyên Thi Lan Anh, a mis en évidence quatre domaines clés où la BBNJ peut soutenir la mise en œuvre de la CNUDM dans les années à venir. Ceux-ci incluent : la définition de termes essentiels, l'établissement de responsabilités de coopération concernant les ressources marines et le transfert de technologies, la création d'un mécanisme d'échange d'informations, la facilitation de la coopération, et le suivi de mécanismes de surveillance périodiques pour renforcer les capacités.

Évoquant les nouveaux aspects de la BBNJ, Dr. Sarah Lothian de l'Université de Wollongong, en Australie, a souligné l'importance d'une vision et d'un dialogue à long terme entre les parties prenantes, axé sur le transfert de technologies et encourageant les pays développés à partager les technologies marines avec les pays en développement.

