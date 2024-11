Le PM vietnamien reçoit le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa

Dans la soirée du 15 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le gouverneur de la préfecture japonaise de Kanagawa, Kuroiwa Yuji. Ce dernier avait reçu l'Ordre de l'Amitié du Vietnam pour ses contributions au développement de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Japon.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que Kanagawa renforce sa coopération avec les localités vietnamiennes.

Il a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir les échanges de délégations et la coopération décentralisée à travers de nombreuses formes flexibles. Il a appelé la préfecture japonaise à encourager ses entreprises à venir investir au Vietnam, à renforcer la coopération dans la formation de ressources humaines, à promouvoir les échanges entre les peuples et la coopération culturelle, ainsi qu’à continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne sur son sol...

Saluant la signature d’un protocole d’accord dans le domaine des soins de santé entre le ministère de la Santé du Vietnam et la préfecture de Kanagawa, le Premier ministre a proposé à la préfecture japonaise de partager ses expériences en matière de développement socio-économique en général et dans le domaine de la santé en particulier, notamment l’amélioration de la santé et la réponse au vieillissement de la population.

De son côté, Kuroiwa Yuji a déclaré qu'au cours de cette visite, il avait rencontré les dirigeants d'un certain nombre de ministères, d’organes et de localités, signé un protocole d’accord avec le ministère de la Santé du Vietnam et organisé un séminaire d'investissement axé sur l'information sur le secteur technologique à Hô Chi Minh-Ville, un festival de Kanagawa sur l'éducation à Dà Nang, et un festival de Kanagawa pour promouvoir la culture à Hanoï... Il a affirmé qu'il continuerait à promouvoir les activités de coopération entre les deux parties.

