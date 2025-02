Le WWF-Vietnam identifie six modèles efficaces de réduction du plastique

Après près de cinq ans d'évaluation de modèles pilotes de réduction du plastique urbain à travers le Vietnam, le Fonds mondial pour la nature (WWF-Vietnam) a identifié six initiatives très efficaces et recommandé de les étendre à l'échelle nationale.

Depuis 2020, le WWF-Vietnam travaille avec les départements et les autorités locales de 10 provinces et villes pour réduire les déchets plastiques, visant à réduire d'au moins 30% la pollution plastique et à éliminer les déchets plastiques dans la nature d'ici 2030. Ces efforts ont consisté à mettre en œuvre des modèles pilotes axés sur la réduction, la réutilisation et le recyclage du plastique, la sensibilisation du public et le renforcement de la gestion des déchets.

Ces initiatives ont été mises en place à Phu Quôc et Rach Gia dans la province de Kiên Giang (Sud), dans le district de Thanh Khê à Dà Nang (Centre), dans la ville de Tuy Hoa (province de Phu Yên, Centre); dans la ville de Tân An (province de Long An, Sud), à Huê et A Luoi dans la province de Thua Thiên Huê (Centre) dans la ville de Hà Tinh (province de Hà Tinh, Centre), dans le district de Côn Dao dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) et dans la ville de Dông Hoi (province de Quang Binh, Centre). Elles visent à améliorer la gestion des déchets ménagers, en particulier les déchets plastiques, tout en améliorant les systèmes de collecte et de traitement, en augmentant la récupération des matériaux recyclables, en éliminant les points chauds de pollution plastique et en encourageant les changements de comportement dans la consommation et l’élimination du plastique.

Après une évaluation approfondie, le WWF - Vietnam a identifié six modèles particulièrement réussis qui pourraient être étendus.

Parmi eux, l’initiative "Mobiliser les pêcheurs pour ramener les déchets à terre" dans la ville de Dông Hoi, qui a considérablement réduit la quantité de déchets plastiques déversés dans la mer.

Le programme contribue non seulement à protéger les écosystèmes marins et les ressources aquatiques, mais favorise également le tourisme durable. Fortement soutenu par la communauté locale, ce programme a encouragé les pêcheurs à participer à la collecte des déchets pour le recyclage, les bénéfices étant reversés à un fonds de charité.

Un autre modèle de réussite est le "Marché de tri et de compostage des déchets organiques", qui a été mis à l’essai dans la ville de Tuy Hoa et la province de Hà Tinh. Cette initiative a démontré l’efficacité du processus de tri, de collecte, de transport et de traitement des déchets organiques à grande échelle.

En récupérant les ressources en déchets pour créer des produits utiles, elle a réduit la quantité de déchets organiques rejetés dans l’environnement et a contribué à changer les attitudes et les comportements du public à l’égard de la gestion des déchets.

Dans la ville de Rach Gia, le programme "Classification des déchets et traitement des déchets organiques" a été reconnu comme un modèle qui s’aligne bien avec les plans locaux de gestion des déchets solides. En encourageant la gestion et le traitement décentralisés des déchets organiques au niveau des ménages, il a facilité la création de produits utiles à partir des déchets tout en réduisant les polluants chimiques et en renforçant la sensibilisation environnementale des résidents.

Un fort potentiel d’application à plus grande échelle

Une autre initiative à Rach Gia, le modèle "Réutilisation des vieilles bâches", a été particulièrement remarquée pour sa valeur humanitaire et sociale. Ce programme a suscité une attention et un soutien considérables de la part de particuliers et d’organisations caritatives, car il permet de transformer de vieilles bâches en produits commercialisables sans entraîner de coûts de matières premières.

Cependant, le WWF - Vietnam a noté que ce modèle fonctionne actuellement à petite échelle et ne convient qu’à certains types d’articles. Pour étendre son impact, il faudrait investir dans la mécanisation pour augmenter la capacité de production, ainsi que dans des activités promotionnelles et des recherches pour diversifier les modèles et rendre les produits plus attrayants sur le plan commercial. Il faudrait également tenir compte de la rentabilité et de la sensibilisation du public.

Dans le district de Thanh Khê à Dà Nang, le programme "Greenhouse" a réalisé des progrès notables dans la sensibilisation de la communauté à l’importance du tri et du recyclage des déchets plastiques. Il a réussi à mobiliser un large éventail de parties prenantes, notamment l’association locale des femmes, pour favoriser la participation. L’initiative a conduit à une réduction des déchets plastiques dans l’environnement, en particulier des plastiques de grande valeur, augmentant ainsi leur taux de récupération et de recyclage.

Un dernier modèle, "Éliminer les points chauds et intervenir pour prévenir la réinfection", mis en œuvre dans la baie de Vung Rô, dans la province de Phu Yên, s’est concentré sur l’élimination des points chauds de pollution et la réduction des déchets plastiques. En améliorant l’environnement marin pour l’aquaculture, le programme a contribué à accroître la productivité marine et la qualité des produits tout en renforçant la sensibilisation de la communauté et les compétences en gestion environnementale.

Les produits issus de zones agricoles plus propres peuvent désormais répondre à des normes plus élevées, ce qui permet un meilleur accès aux marchés nationaux et internationaux.

Les conclusions du WWF-Vietnam suggèrent que ces six modèles ont démontré un fort potentiel d’application à plus grande échelle. Cependant, les experts soulignent que pour obtenir un succès durable, l’expansion de ces initiatives nécessitera des efforts coordonnés de la part des autorités locales, des entreprises et des communautés, ainsi que des investissements dans les infrastructures et des campagnes de sensibilisation du public pour assurer une participation généralisée et une durabilité à long terme.

