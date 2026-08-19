Cyclisme : Roglic au départ de la Vuelta malgré son récent accident

Le Slovène Primoz Roglic sera au départ du Tour d'Espagne samedi 22 août à Monaco, moins d'un mois après avoir été renversé par une voiture à l'entraînement, a annoncé mardi 18 août son équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En l'absence du Belge Remco Evenepoel, deuxième du dernier Tour de France, Roglic, 36 ans et quadruple vainqueur de la Vuelta, fera office de leader de sa formation, même si la prudence sera de mise.

"Notre premier objectif sera de gagner une étape, et même plus d'une si les opportunités sont là. Notre second objectif sera le classement général avec Primoz, même s'il faut être pragmatique au regard de sa préparation très différente de ce qui était prévu à la suite de son accident", a déclaré Sven Vanthourenhout, le directeur sportif de l'équipe. "On réévaluera au fur et à mesure".

Absent du Tour de France, Primoz Roglic a été renversé par une voiture fin juillet. Le coureur slovène n'a pas précisé la nature de ses blessures à l'époque mais il avait été contraint dans la foulée de déclarer forfait pour la Clasica San Sebastian le 1er août.

Le trentenaire apparait par ailleurs sur le déclin et ne devrait pas être en mesure de disputer la victoire finale à son compatriote Tadej Pogacar, une nouvelle fois impérial dans la Grande Boucle le mois dernier et qui veut enrichir un peu plus son palmarès en gagnant pour la première fois la Vuelta.

La dernière victoire finale de Primoz Roglic au Tour d'Espagne, où il compte 15 succès d'étape, remonte à 2024. La saison dernière, il avait disputé le Tour d'Italie, qu'il a remporté en 2023, et le Tour de France.

Mardi 18 août, Decathlon CMA CGM a de son côté annoncé que l'Autrichien Félix Gall serait le leader de la formation française, en l'absence du jeune espoir Paul Seixas, 4e à Paris le mois dernier pour son premier Tour de France. Gall (28 ans), deuxième du Giro au printemps derrière le Danois Jonas Vingegaard, visera un nouveau podium, avec notamment pour le soutenir Léo Bisiaux, 21 ans et autre espoir du cyclisme français.

Alors que la saison de Vingegaard, contraint à l'abandon sur chute dans la Grande Boucle, est terminée, l'équipe Visma-lease a bike dévoilée mardi 18 août aura tout de même fière allure, avec l'Américain Sepp Kuss, vainqueur de l'édition 2023, le Belge Wout Van Aert ou encore les Français Bruno Armirail et Christophe Laporte.

AFP/VNA/CVN