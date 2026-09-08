Mondiaux de cyclisme : la Belgique avec Evenepoel, Van Aert et "un plan clair"

La Belgique se présentera le 27 septembre au départ des championnats du monde sur route de Montréal avec deux leaders, Remco Evenepoel et Wout Van Aert, dont " les rôles seront clairs ", a annoncé lundi 7 septembre le sélectionneur Serge Pauwels.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À l'instar du Français Paul Seixas, du Danois Mads Pedersen ou du Néerlandais Mathieu van der Poel, les deux Belges seront de sérieux candidats au maillot arc-en-ciel en l'absence du double tenant du titre Tadej Pogacar, qui a mis fin à sa saison après sa chute au Tour d'Espagne fin août.

Serge Pauwels s'est "réjoui de la forme de Wout Van Aert", vainqueur de deux étapes et actuel porteur du maillot vert au Tour d'Espagne, qui s'achève dimanche 6 septembre à Grenade.

"Avec ce qu’il montre maintenant, le timing du championnat du monde est parfait. Il faut juste qu’il ne soit pas malade, qu’il évite les blessures et il sera prêt", a indiqué le sélectionneur au site de la RTBF.

Quant à Evenepoel, deuxième du dernier Tour de France et qui s'entraîne actuellement en altitude, "on sait que quand il peut être dans son +biotope+, avec ses proches et en altitude, (...) il est très fort dès son retour à la compétition", selon Pauwels, confronté dès lors à un problème de luxe avec deux candidats au titre.

"C’est à moi, à l’équipe et à eux de gérer et de bien communiquer, a indiqué l'ancien coureur. Le plan doit aussi être très, très clair. Ils doivent savoir quand ils peuvent attaquer, quand ils doivent attendre ou quand on va faire quoi que ce soit".

Seixas "leader" des Bleus

En l'absence d'Ilan Van Wilder et de Tim Wellens, qui ont renoncé à se déplacer au Canada, les deux stars belges seront soutenues par Alec Segaert, Quinten Hermans, Thibau Nys, Gianni Vermeersch, Tiesj Benoot et Maxim Van Gils sur le circuit sélectif (3.700 m de dénivelé positif) du Mont Royal.

Evenepoel disputera également l'épreuve contre-la-montre, avec l'ambition de réaliser le doublé.

Parmi les nations les mieux armées, l'Espagne a indiqué lundi que son équipe masculine serait emmenée par Juan Ayuso et Enric Mas, l'actuel leader du Tour d'Espagne. Ils seront épaulés par Carlos Verona, Raul García Pierna, Ivan Romeo, Marcel Camprubi, Igor Arrieta et Markel Beloki.

"Enric (Mas) démontre qu'il va arriver aux Mondiaux dans une très bonne condition physique après la Vuelta. Nous avons l'opportunité de réaliser quelque chose de phénoménal", a commenté le sélectionneur espagnol Alejandro Valverde, en marge de la journée de repos du Tour d'Espagne à Séville.

Les équipes de France hommes et femmes seront elles annoncées vendredi 11 septembre. Chez les hommes, le sélectionneur Thomas Voeckler a d'ores et déjà indiqué dans un récent entretien au Télégramme que le jeune prodige Paul Seixas, 4e du Tour de France, en serait "le leader".

AFP/VNA/CVN